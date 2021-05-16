Зеленский почтил память жертв политических репрессий: склоняем головы перед теми, кто пережил ад

В День памяти жертв политических репрессий, 16 мая, была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к мемориальному знаку. Он расположен на въезде в Национальный историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Также от имени гаранта возложили цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника. Об этом сообщает Офис президента

"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей на лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", – процитировала пресс-служба слова Зеленского.

Гарант напомнил: по мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тысяч человек. И помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство в целом, убежден президент, всегда будет ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность.

"Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечается каждое третье воскресенье мая. Подробнее о том, как украинцы чествуют и что вспоминают в эту скорбную дату, читайте в материале.