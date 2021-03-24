В Украине "желтой" осталась только одна область: Минздрав обновил список

Министерство здравоохранения (Минздрав) 24 марта обновило распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Так, в самой легкой "желтой" зоне осталась только Херсонщина.

По последним данным, за минувшие сутки там выявили 128 новых заражений COVID-19, вирус унес жизни двух человек, зато 22 вылечились. Новый перечень опубликован на сайте ведомства.

Так, в наихудшей "красной" зоне остались Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Там превышено количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней. В частности, на 23 марта больше всего на Житомирщине – 115,8 (при норме 60 на 100 тысяч населения), в столице – 112,3 и на Прикарпатье – 100,8.

К "оранжевой" зоне отнесена Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

На самом деле, и в этих регионах наблюдается большое количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 23 марта наблюдался в "красных" Киеве – 80% и Житомирской области – 70,7%; а в "оранжевых" Николаевской области – 66,3% и Киевской – 65,6%, при норме 65%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 23 марта, от коронавируса умерло рекордное количество людей с начала пандемии. В частности, болезнь унесла жизни 342 пациентов.