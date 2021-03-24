Вчені спрогнозували до 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу в Україні: де очікується найбільше хворих

У Національній академії наук України (НАН) спрогнозували, як буде розвиватися пандемія коронавірусу в Україні в найближчі два тижні. Відповідно до моделювання, найбільша кількість хворих очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій областях та в Києві.

Про це стало відомо з прогнозу розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 24 березня – 6 квітня 2021 року, опублікованого 23 березня на сайті НАН.

На 30 березня в Україні прогнозують приблизно 15 000 нових хворих на коронавірус, ця цифра може варіюватися від 13 до понад 18 тис. випадків. Станом на 6 квітня очікується погіршення ситуації: майже 20 000 нових хворих за добу з інтервалом 11-31 тисячу нових випадків.

Станом на 30 березня прогнозують у середньому 300 летальних випадків за добу, на 6 квітня – 380.

Науковці також встановили середню кількість нових інфікованих за день, яка може бути виявлена в кожному регіоні станом на 30 березня та 6 квітня 2021 року. Для обчислення прогнозу використовували середні значення за тиждень.

Зазначимо, що такі прогнози щодо захворюваності не враховують впливу зміни кількості тестувань, кількості підозр на COVID-19, а також зміни карантинних обмежень.

Нагадаємо, МОЗ 24 березня оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. У "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонщина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РНБО не відкидають можливість запровадження загальнонаціонального локдауну у тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.