Ученые определили влияние погоды на распространение COVID-19

Эксперты ООН выяснили, что распространение коронавируса в первую очередь связано с мерами предосторожности, а не с метеорологическими фактам. Даже несмотря на то, что жизнеспособность COVID-19 дольше при низких температурах.

Об этом стало известно в ходе исследования вируса SARS-CoV-2 в лаборатории. Ученые определили, что он сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения, сообщили на сайте ООН.

"Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса", – заявили эксперты.

Отмечается, что повышение температуры в Северном полушарии весной не должно служить основанием для ослабления мер по борьбе с коронавирусом.

"Что касается влияния факторов качества воздуха на пандемию, то пока также нет однозначных выводов. По предварительным данным, плохое качество воздуха повышает уровень смертности от COVID-19, но не влияет на распространение вируса", – добавили в ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, точность прогнозов погоды в мире значительно снизилась из-за того, что во время пандемии коронавирус в небо поднимаются намного меньше самолетов.