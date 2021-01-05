Ученые объяснили связь между временем секса и долголетием мужчин

Американские ученые выяснили, что продолжительность жизни мужчин зависит от времени суток, когда они чаще всего занимаются сексом.

В ходе исследования специалисты Иллинойского университета в Чикаго выяснили, что утренний секс полезней для общего состояния здоровья, чем вечерний и ночной, передает МК.

По результатам опроса оказалось, что среди 2600 мужчин в возрасте от 65 до 87 лет те из них, кто занимается сексом не менее пяти раз в месяц, обычно делают это в утренние часы. Таковых оказалось около 75%. При этом среди "половых долгожителей", мужчин в возрасте от 80 до 87 лет, число "жаворонков" достигает 97%.

Физиологи объяснили, что утренний секс служит профилактикой головных болей, нормализует кровяное давление, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, мужчины с активной утренней половой жизнью менее подвержены стрессу и неврозам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный в Британии сексолог Трейси Кокс назвала главные тренды 2020 года в сексе и спрогнозировала, что 2021 год будет годом экспериментов.