Вчені пояснили зв'язок між часом сексу і довголіттям чоловіків

Американські вчені з'ясували, що тривалість життя чоловіків залежить від часу доби, коли вони найчастіше займаються сексом.

Під час дослідження фахівці Іллінойського університету в Чикаго з'ясували, що ранковий секс корисніший для загального стану здоров'я, ніж вечірній і нічний, передає МК.

За результатами опитування виявилося, що серед 2600 чоловіків у віці від 65 до 87 років ті з них, хто займається сексом не менше ніж п'ять разів на місяць, зазвичай роблять це в ранкові години. Таких виявилося близько 75%. Водночас серед "статевих довгожителів", чоловіків у віці від 80 до 87 років, кількість "жайворонків" досягає 97%.

Фізіологи пояснили, що ранковий секс служить профілактикою головних болів, нормалізує кров'яний тиск, запобігає серцево-судинним захворюванням. Крім того, чоловіки з активним ранковим статевим життям менш схильні до стресу й неврозів.

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