Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Украина снова среди лучших! На второй Всемирной Гимназиаде U15, завершившейся в бразильском Рио-де-Жанейро, ученическая сборная Украины заняла 5 общекомандное место, завоевав 38 медалей – 16 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых!

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"Отличный результат, учитывая, что выступали украинцы лишь в трех видах спорта – бокс, где было наиболее мощное представительство, каратэ (3 спортсмена) и тхэквондо (1 спортсмен). Выше нас только команды Бразилии, Китая, Китайского Тайбэя и Англии", – говорит глава Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Вадим Стеценко.

Есть такие достижения по видам спорта:

бокс – 15 золотых, 12 серебряных, 5 бронзовых медалей;

каратэ – 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые награды;

тхэквондо – 1 бронзовая медаль.

"Наши юные спортсмены и спортсменки снова среди лучших. И так всегда. Потому что они сильные, свободолюбивые, имеют огромную жажду побед и целей – прославлять Украину. Для многих из них это первый опыт больших соревнований, начало. Уверен, что среди них – много будущих олимпийцев и чемпионов", – сказал президент Украинской федерации ученического спорта Роман Греба.

Также очень важно понимать, что соревнования в ученическом спорте – это не только спорт. Это об общении со своими сверстниками со всего мира. Это о том, что наши дети могут узнавать культурные особенности разных стран, быть дипломатами, проявить себя и в конце концов стать настоящими лидерами и в спорте, и в жизни".

Имена наших чемпионов и призеров.

Бокс

Золото

Артем Петрив (Ивано-Франковский лицей №25)

Ярослав Антонов (Лицей №4 "Успех" г. Краматорск)

София Легоцкая (Заячковская гимназия)

Анна Колотурская (Черниговская ОШ №34)

Анастасия Алексеенко (Новгород-Северский лицей №1)

Дмитрий Дядя (Ватутинский лицей №2 Черкасской области)

Глеб Иванчук (Нововолынский лицей №8)

Даниил Гуменюк (Школа-гимназия №30, Винница)

Богдан Тимчук (Гвоздечный лицей)

Назар Ключко (Николаевский частный лицей "Гипанис-ЭОС")

Марьяна Олешко (Ичнянская гимназия имени Васильченко)

Анастасия Стерпу (Новоукраинский лицей "Лидер")

Никита Негрун (Черкасский Гуманитрно-правовой лицей)

Ростислав Городинский (Могилев-Подольский лицей №4)

Серебро

Кирилл Ткачук (Киевский лицей №144 имени Григория Ващенко)

Роман Урбанович (Косовский лицей имени Михаила Павлика)

Давид Молодан (Андреевская гимназия)

Оксана Куций (Ивано-Франковский лицей №7)

Давид Семко (Лицей имени Александра Цинкаловского Владимирского городского совета)

Даниил Попель ("Учебно-воспитательный комплекс №36", Днепр)

Адриан Краснопольский (Специализированная школа №251 имени Хо Ши Мина города Киева)

Артем Макаров (Средняя общеобразовательная школа №221, Киев)

Иван Карпов (Одесский лицей №13)

Денис Ткач (Лицей №2 Информационных Технологий, Каменское)

Полина Ковальская (Жмеринский лицей №3)

Евгений Жабко (Черкасская ОШ №2)

Бронза

Тимофей Сидорук (Уманский лицей №2)

Михаил Мальцев (Винницкий лицей №4)

Александр Луценко (Винницкий лицей №32)

Василий Антонюк (Гороховский лицей №2)

Глеб Квач (Прилукский лицей №5 имени Виктора Затолокина).

Карате

Золото

Александр Мацерук (до 63 кг, школа №1, Днепр) и Гела Кирия (до 70 кг, Черновицкий лицей №7) – командное кумите.

Серебро

Ника Афендикова (Ирпинский академический лицей Национального университета биоресурсов и природопользования) – ката.

Бронза

Александр Мацерук (индивидуальный кумит)

Гела Кирия (индивидуальный кумит)

Ника Афендикова (до 47 кг, кумите)

Тхэквондо

Бронза

Давид Цимбарович (до 61 кг, Ирпенский гуманитарный лицей)

В целом, участие во Всемирной Гимназиаде U15, которую также называют Всемирными ученическими спортивными играми, приняли участие школьники в возрасте 13-15 лет из почти 50 стран. Было представлено 18 видов спорта.

Кроме спортивных соревнований была и широкая культурная программа. А каждая сборная на отдельном мероприятии представила свою страну – дети рассказывали о традициях, культуре, истории и настоящем своей страны.

Роман Греба, президент Украинской федерации ученического спорта:

"Для наших детей очень важно, что они получили возможность оказаться подальше от войны, от ежедневных тревог и обстрелов. Снова почувствовать себя просто детьми в мире, где царит мир.

Мы очень благодарны нашим защитникам, благодаря которым наши дети могут продолжать заниматься спортом в таких сверхсложных условиях. Мы благодарны родителям, помогающим детям, приводят их на тренировку. И благодарны государству за внимание к школьному спорту: даже во время войны государство находит средства, чтобы финансировать соревнования, поддерживать детей. Школьный спорт развивается и лучшее тому подтверждение – победы украинских детей на международных аренах".

Вадим Стеценко, председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины: "Искренне спасибо всем, кто приобщился к этому успеху, и сделал все от себя должное, чтобы команда уехала в далекую Бразилию: ученики, родители, учителя, директора школ, тренеры, федерации по видам спорта, Министерству образования и науки Украины, Украинской федерации ученического спорта, Комитету по физическому воспитанию и спорту МОН Украины, нашему штабу в Рио, журналистам, медикам. Это наш общий результат!".