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Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Мария Шевчук
Общество
5 минут
1,0 т.
Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Украина снова среди лучших! На второй Всемирной Гимназиаде U15, завершившейся в бразильском Рио-де-Жанейро, ученическая сборная Украины заняла 5 общекомандное место, завоевав 38 медалей – 16 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых!

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Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

"Отличный результат, учитывая, что выступали украинцы лишь в трех видах спорта – бокс, где было наиболее мощное представительство, каратэ (3 спортсмена) и тхэквондо (1 спортсмен). Выше нас только команды Бразилии, Китая, Китайского Тайбэя и Англии", – говорит глава Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Вадим Стеценко.

Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Есть такие достижения по видам спорта:

  • бокс – 15 золотых, 12 серебряных, 5 бронзовых медалей;
  • каратэ – 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые награды;
  • тхэквондо – 1 бронзовая медаль.

"Наши юные спортсмены и спортсменки снова среди лучших. И так всегда. Потому что они сильные, свободолюбивые, имеют огромную жажду побед и целей – прославлять Украину. Для многих из них это первый опыт больших соревнований, начало. Уверен, что среди них – много будущих олимпийцев и чемпионов", – сказал президент Украинской федерации ученического спорта Роман Греба.

Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Также очень важно понимать, что соревнования в ученическом спорте – это не только спорт. Это об общении со своими сверстниками со всего мира. Это о том, что наши дети могут узнавать культурные особенности разных стран, быть дипломатами, проявить себя и в конце концов стать настоящими лидерами и в спорте, и в жизни".

Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Имена наших чемпионов и призеров.

Бокс

Золото

Артем Петрив (Ивано-Франковский лицей №25)

Ярослав Антонов (Лицей №4 "Успех" г. Краматорск)

София Легоцкая (Заячковская гимназия)

Анна Колотурская (Черниговская ОШ №34)

Анастасия Алексеенко (Новгород-Северский лицей №1)

Дмитрий Дядя (Ватутинский лицей №2 Черкасской области)

Глеб Иванчук (Нововолынский лицей №8)

Даниил Гуменюк (Школа-гимназия №30, Винница)

Богдан Тимчук (Гвоздечный лицей)

Назар Ключко (Николаевский частный лицей "Гипанис-ЭОС")

Марьяна Олешко (Ичнянская гимназия имени Васильченко)

Анастасия Стерпу (Новоукраинский лицей "Лидер")

Никита Негрун (Черкасский Гуманитрно-правовой лицей)

Ростислав Городинский (Могилев-Подольский лицей №4)

Серебро

Кирилл Ткачук (Киевский лицей №144 имени Григория Ващенко)

Роман Урбанович (Косовский лицей имени Михаила Павлика)

Давид Молодан (Андреевская гимназия)

Оксана Куций (Ивано-Франковский лицей №7)

Давид Семко (Лицей имени Александра Цинкаловского Владимирского городского совета)

Даниил Попель ("Учебно-воспитательный комплекс №36", Днепр)

Адриан Краснопольский (Специализированная школа №251 имени Хо Ши Мина города Киева)

Артем Макаров (Средняя общеобразовательная школа №221, Киев)

Иван Карпов (Одесский лицей №13)

Денис Ткач (Лицей №2 Информационных Технологий, Каменское)

Полина Ковальская (Жмеринский лицей №3)

Евгений Жабко (Черкасская ОШ №2)

Бронза

Тимофей Сидорук (Уманский лицей №2)

Михаил Мальцев (Винницкий лицей №4)

Александр Луценко (Винницкий лицей №32)

Василий Антонюк (Гороховский лицей №2)

Глеб Квач (Прилукский лицей №5 имени Виктора Затолокина).

Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Карате

Золото

Александр Мацерук (до 63 кг, школа №1, Днепр) и Гела Кирия (до 70 кг, Черновицкий лицей №7) – командное кумите.

Серебро

Ника Афендикова (Ирпинский академический лицей Национального университета биоресурсов и природопользования) – ката.

Бронза

Александр Мацерук (индивидуальный кумит)

Гела Кирия (индивидуальный кумит)

Ника Афендикова (до 47 кг, кумите)

Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Тхэквондо

Бронза

Давид Цимбарович (до 61 кг, Ирпенский гуманитарный лицей)

В целом, участие во Всемирной Гимназиаде U15, которую также называют Всемирными ученическими спортивными играми, приняли участие школьники в возрасте 13-15 лет из почти 50 стран. Было представлено 18 видов спорта.

Кроме спортивных соревнований была и широкая культурная программа. А каждая сборная на отдельном мероприятии представила свою страну – дети рассказывали о традициях, культуре, истории и настоящем своей страны.

Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Роман Греба, президент Украинской федерации ученического спорта:

"Для наших детей очень важно, что они получили возможность оказаться подальше от войны, от ежедневных тревог и обстрелов. Снова почувствовать себя просто детьми в мире, где царит мир.

Мы очень благодарны нашим защитникам, благодаря которым наши дети могут продолжать заниматься спортом в таких сверхсложных условиях. Мы благодарны родителям, помогающим детям, приводят их на тренировку. И благодарны государству за внимание к школьному спорту: даже во время войны государство находит средства, чтобы финансировать соревнования, поддерживать детей. Школьный спорт развивается и лучшее тому подтверждение – победы украинских детей на международных аренах".

Учебная сборная Украины завоевала 38 медалей на Всемирной Гимназиаде U15

Вадим Стеценко, председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины: "Искренне спасибо всем, кто приобщился к этому успеху, и сделал все от себя должное, чтобы команда уехала в далекую Бразилию: ученики, родители, учителя, директора школ, тренеры, федерации по видам спорта, Министерству образования и науки Украины, Украинской федерации ученического спорта, Комитету по физическому воспитанию и спорту МОН Украины, нашему штабу в Рио, журналистам, медикам. Это наш общий результат!".