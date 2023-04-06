Они ничего не смогли с нами сделать - ни захватить, ни поставить на колени, ни просить пощады и пресмыкаться. Смогли только убить тысячи гражданских и военных, нанести ущерб экономике, загадить миллионы гектаров украинской земли минами, железом и своими гниющими тушками.

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Ни одна заявленная цель Россией не достигнута. Все получилось сугубо наоборот: НАТО стало сильнее и расширилось, Украина вооружена до зубов и готова драться за свою свободу и независимость, безвинный русский язык стал языком убийц и насильников - языком врага.

От агрессивных карликов пострадало все: от экономики РФ до ее культуры. Все от месторождений Сургута до бронзового Пушкина.

Россия выброшена со всех обжитых и прибыльных рынков, из научных сообществ, из мировой кооперации. Украина заражена осколками войны, а Россия - чумой рашизма. Мины и железо можно собрать, обезвредить, вывезти, а что сделать с миллионами фанатов путина и его великой миссии? Что можно сделать со страной, которая добровольно, с радостью и патриотическими воплями несется в пропасть?

Почему народы сходят с ума? Какая сила делает обывателя безумным? Почему идеи, которые стоят обычному гражданину жизни, благополучия, будущего, захватывают массы? Как может ничтожество, забравшееся наверх по роковой случайности, посредственность, всплывшая из хаоса 90-х, уничтожить будущее 140 миллионов человек по их же бурные аплодисменты?

У меня нет ответа. Безумие сложно объяснить и невозможно осознать логикой глубину нравственного распада общества, ставшего на путь агрессии.

Страна которая лжет, изворачивается и убивает, и при этом твердит о своей невинности, действительно непознаваема.

Да и не надо ее познавать.

Опыт есть.

Что надо делать с безумным диктатором, его свитой и его народом, известно.

Жаль, что нельзя это сделать бескровно, но тут выбора нет.

Если мы остановимся и проявим слабость - нас не будет.

Мир - это победа. И никак иначе.