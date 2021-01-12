У парня новой главы украинской делегации в ПАСЕ нашли магазины в России

В то время, когда новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева говорила об агрессии РФ, ее молодой человек открывал новые магазины в России.

Об этом написала в Facebook журналистка телеканала "112" Юлия Колтак. Она призналась, что потратила 15 минут за чашкой кофе и Instagram, чтобы узнать, кто будет представлять Украину на международной арене.

"А дальше немного информации, следите за руками", – написала Колтак и выложила 10 фотографий с небольшими подписями.

Слуга народа, мажоритарщица из Харькова (фото 1). Раньше была депутатом в горсовете от Самопомощи. На этом месте ничем особо не запомнилась.

Мария Мезенцева Facebook Юлии Колтак

"Парень, бойфренд или гражданский муж (как кому удобно) – Антон Данилов. Загуглила – бизнесмен, совладелец ООО "ДФ СТОР". Фото 2 – красивая пара на отдыхе", – написала журналистка.

Мезенцева с парнем - Антоном Даниловым Facebook Юлии Колтак

Фото 3 – Мезенцева стоит с плакатом "Free Sentsov" в Европарламенте. Благодарит европарламентариев за поддержку в борьбе против Кремля.

Мезенцева с плакатом "Free Sentsov" Facebook Юлии Колтак

Фото 4 – В этот же день возлюбленный Мезенцевой открывает магазин в Москве.

Данилов открывает магазин в Москве Facebook Юлии Колтак

Фото 5 – Нардеп лайкает этот пост.

Лайк Мезенцевой Facebook Юлии Колтак

Фото 6 – Женщина выкладывает фото с фронта, благодарит военных. Войну называет российско-украинской.

Мезенцева на фронте Facebook Юлии Колтак

Фото 7 – Через месяц после этого парень Мезенцевой открывает магазин в Санкт-Петербурге.

Данилов открывает магазин в Санкт-Петербурге Facebook Юлии Колтак

Фото 8 – "Мария снова лайкает пост второй половинки, несмотря на то, что вроде как месяц назад у неё была "российско-украинская" война", – пояснила Колтак.

Мезенцева снова лайкает пост парня Facebook Юлии Колтак

Далее журналистка решила просто загуглить фамилию Мезенцевой и обнаружила несколько разных публикаций.

Фото 9 – Отчим Мезенцевой владеет сетью аптек.

Отчим Мезенцевой владееет сетью аптек Facebook Юлии Колтак

Фото 10 – Мезенцева сама себя называет "лоббисткой внедрения медицинской марихуаны".

Мезенцева – "лоббистка внедрения медицинской марихуаны" Facebook Юлии Колтак

"Никаких претензий к молодому человеку и ведению бизнеса в странах СНГ, но сколько же лицемерия от главы делегации Украины в ПАСЕ! Все совпадения могут быть случайны", – написала в заключении Колтак.

Журналистка написала о лицемерии Facebook Юлии Колтак

Как сообщал OBOZREVATEL, делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 11 января избрала новую главу – народного депутата от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. Ранее это кресло занимала "слуга" Елизавета Ясько.