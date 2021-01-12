У хлопця нової глави української делегації в ПАРЄ знайшли магазини в Росії

Тоді як нова глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева говорила про агресію РФ, її хлопець відкривав нові магазини в Росії.

Про це написала у Facebook журналістка телеканалу "112" Юлія Колтак. Вона зізналася, що витратила 15 хвилин за чашкою кави й Instagram, щоб дізнатися, хто представлятиме Україну на міжнародній арені.

"А далі трохи інформації, стежте за руками", – написала Колтак і виклала 10 фотографій із невеликими підписами.

Слуга народу, мажоритарниця з Харкова (фото 1). Раніше була депутаткою в міськраді від "Самопомочі". На цьому місці нічим особливо не запам'яталася.

Марія Мезенцева Facebook Юлії Колтак

"Хлопець, бойфренд або цивільний чоловік (як кому зручно) – Антон Данилов. Загуглила – бізнесмен, співвласник ТОВ "ДФ СТОР". Фото 2 – красива пара на відпочинку", – написала журналістка.

Мезенцева з хлопцем – Антоном Даниловим Facebook Юлії Колтак

Фото 3 – Мезенцева стоїть із плакатом "Free Sentsov" в Європарламенті. Дякує європарламентарям за підтримку в боротьбі проти Кремля.

Мезенцева з плакатом "Free Sentsov" Facebook Юлії Колтак

Фото 4 – цього ж дня коханий Мезенцевої відкриває магазин у Москві.

Данилов відкриває магазин у Москві Facebook Юлії Колтак

Фото 5 – Нардепка лайкає цей пост.

Лайк Мезенцевої Facebook Юлії Колтак

Фото 6 – Жінка викладає фото з фронту, дякує військовим. Війну називає російсько-українською.

Мезенцева на фронті Facebook Юлії Колтак

Фото 7 – За місяць після цього хлопець Мезенцевої відкриває магазин у Санкт-Петербурзі.

Данилов відкриває магазин у Санкт-Петербурзі Facebook Юлії Колтак

Фото 8 – "Марія знову лайкає пост другої половинки, незважаючи на те, що нібито місяць тому в неї була "російсько-українська" війна", – пояснила Колтак.

Мезенцева знову лайкає пост хлопця Facebook Юлії Колтак

Далі журналістка вирішила просто загуглити прізвище Мезенцевої й виявила кілька різних публікацій.

Фото 9 – Вітчим Мезенцевої володіє мережею аптек.

Вітчим Мезенцевої володіє мережею аптек Facebook Юлії Колтак

Фото 10 – Мезенцева сама себе називає "лобісткою впровадження медичної марихуани".

Мезенцева – "лобістка впровадження медичної марихуани" Facebook Юлії Колтак

"Жодних претензій до хлопця і ведення бізнесу в країнах СНД, але скільки ж лицемірства від глави делегації України в ПАРЄ! Усі збіги можуть бути випадковими", – написала наприкінці Колтак.

Журналістка написала про лицемірство Facebook Юлії Колтак

Як повідомляв OBOZREVATEL, делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 11 січня обрала нову главу – народну депутатку від фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву. Раніше це крісло обіймала "слуга" Єлизавета Ясько.