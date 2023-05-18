У Князева не нашли около миллиона долларов со взятки, – прокурор

Правоохранители не нашли у экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева значительную сумму средств от взятки за принятие нужного решения. Речь идет о почти миллионе долларов.

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Такое заявление сделал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко в Высшем совете правосудия. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, Омельченко отметил: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды".

Он уточнил, что деньги передавались Князеву в два этапа: 3 мая было передано 1 млн. 350 тысяч долларов и 15 мая еще 450 тысяч долларов.

Во время обысков у Князева на дому было найдено 450 тысяч долларов, еще 597 тысяч долларов нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось.

Стоит отметить, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Верховного суда Украины при получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн. долларов США. Речь идет о самой большой коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство и рядовые судьи.

Напомним, что на отправке Князева в СИЗО настаивали сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Такая мера пресечения полностью соответствует ожиданиям украинского общества, которое в условиях войны особенно нетерпимо к коррупции.

В ходе следствия стало известно, что уже ставший одиозным председатель Верховного суда брал деньги за решение в пользу олигарха Константина Жеваго. Речь идет о деле права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo, которое рассматривала Большая палата ВС.

Как писал OBOZREVATEL: по информации СМИ, Князев был задержан при получении крупнейшей с начала полномасштабной войны взятки.

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