НАБУ и САП разоблачили главу Верховного суда на взятке в $3 млн: подробности
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Верховного суда Украины при получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн. долларов США. Речь идет о крупнейшей коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство и рядовые судьи.
Об этом сообщили в правоохранительных органах на Facebook. Ряд украинских СМИ утверждают, что один из задержанных в получении, несомненно, крупнейшего с начала полномасштабной войны взятки – глава Верховного суда Всеволод Князев.
Силовики провели обыски по месту жительства Князева. Всю сумму наличными описали и конфисковали.
Напомним, что, согласно открытым данным, официальная зарплата 20 судей Верховного суда составляет от 357 тыс. до 742 тыс. грн ежемесячно. Оклад и премии главы высшего судебного учреждения Украины превышают 670 тыс./мес.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе поймали на взятке командира военного госпиталя. Он предложил военнослужащему за 5 тыс. долларов помочь в оформлении инвалидности.
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