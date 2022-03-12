У Байдена не видят дипломатической развязки войны России против Украины, но Москву могут вынудить к переговорам – CNN

Чиновники в администрации президента США Джо Байдена не верят, что дипломатические каналы смогут положить конец войне России против Украины. Также американские и европейские официальные лица и дипломаты выразили глубокий скептицизм в отношении переговоров между воюющими странами.

В то же время в США не верят, что какие-либо из уже примененных против РФ санкций изменят планы Путина. Об этом сообщает издание CNN.

Переговоры между украинскими и российскими дипломатами не принесли заметного прогресса, в частности, из-за провокаций оккупантов была сорвана эвакуация населения из пострадавших городов. Также продолжает расти число погибших среди гражданского населения.

По информации издания, администрация Байдена сопротивляется тому, чтобы поддержать какую-либо из сторон, участвующую в первоначальных попытках найти решение для прекращения войны. Официальные лица США говорят, что им еще предстоит увидеть ощутимый прогресс, и продолжают рассматривать Украину и Россию как единственных важных игроков в поиске точек соприкосновения.

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"Многие страны могут пытаться формировать вещи так, как им хочется, но в конечном итоге это, скорее всего, сведется к тому, что готов принять президент Зеленский и что готов принять президент Путин", – сказал высокопоставленный чиновник.

Некоторые чиновники администрации Байдена считают, что усилия Турции и Израиля могут оказаться более эффективными, чем усилия Франции и Германии, поскольку у них есть отношения с обеими странами. В то же время они предупреждают, что об этом еще рано говорить. По словам официальных лиц, США поддержали бы разговор между Зеленским и Путиным, но по-прежнему скептически относятся к тому, что он может привести к прогрессу в дипломатическом решении прямо сейчас.

Между тем, США готовы работать над любыми формами помощи в восстановлении Украины и ее сохранении как суверенного государства. В том числе поддержка, которую США продолжают оказывать Украине, также рассматривается как фактор, который со временем может заставить Россию сесть за стол переговоров с более серьезными намерениями.

Напомним, 7 марта состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще и продолжались почти четыре часа. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты в течение ближайших двух-трех недель могут снова пойти в наступление. Российские власти также попытаются вовлечь в войну против Украины добровольцев с Ближнего Востока. После этого, считает Арестович, "Россия пойдет на настоящие переговоры, а не будет выдвигать бессмысленные ультиматумы". По словам советника, перелом в войне произошел уже несколько дней назад.

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