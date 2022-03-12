'Воевать будет нечем': Арестович дал прогноз, когда Россия пойдет на настоящие переговоры

Оккупанты в течение ближайших двух-трех недель могут снова пойти в наступление. Российские власти также попытаются вовлечь в войну против Украины добровольцев с Ближнего Востока.

Об этом в национальном эфире заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, войска страны-агрессора под Киевом фактически разгромлены. Они стали в оборону, пытаются двигаться небольшими подразделениями, но украинские защитники их успешно уничтожают.

В то же время чиновник считает, что оккупанты попытаются бросить резервы на направления, где у них есть хоть какие-то успехи. "Это, безусловно, будет зона ООС, в районе Мариуполя, может быть, Харьковская область и под Киевом", – пояснил он.

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Согласно прогнозам Арестовича, новое наступление может произойти в течение двух-трех недель. К этому процессу россияне могут подключить добровольцев из стран Ближнего Востока.

"Они накапливают резервы. По некоторым данным, из Абхазии, из Нагорного Карабаха, пытаясь под видом частичной мобилизации набрать военных и восстановить 20-30 батальонных тактических групп и снова ринуться в бой", – подчеркнул чиновник.

В то же время советник уточнил, что боеспособность людей, которых без подготовки собрали и бросили в бой, будет соответствующей. "И эти резервы "полягут". Это у нас может занять 10 дней, неделю. После этого они станут, потому что воевать будет им нечем", – добавил он.

После этого, считает Арестович, "Россия пойдет на настоящие переговоры, а не бессмысленные ультиматумы". По словам советника, переломная точка в войне уже произошла несколько дней назад.

Напомним, ранее в Генштабу заявили, что ВСУ сдерживают массированное наступление российских оккупантов и дают отпор на всех направлениях. В то же время у врага наблюдается огромная проблема с комплектованием резерва.

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