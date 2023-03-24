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"Уехал бы, но квартиры и шмотки не пускают": пограничники обнаружили священника с недействительным паспортом и связями в РФ. Фото

Анна Паскевич
Общество
1 минута
9,9 т.
'Уехал бы, но квартиры и шмотки не пускают': пограничники обнаружили священника с недействительным паспортом и связями в РФ. Фото

Украинские пограничники задержали священника со связями в России и недействительным паспортом. Батюшка хотел бы выехать на территорию страны-агрессора, однако ему помешало его имущество.

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Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Пограничники обнаружили еще одного НЕсвятого отца", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я поехал бы (в РФ. – Ред.), если бы меня не связывали квартиры и мои шмутки, но ценное – это мои иконы", – писал священник в одной из переписок.

Получателем этого сообщения оказался абонент с российскими номерами.

Кроме того, трое из последних десяти контактов мужчины были с подписью "Москва".

Расследовать деятельность священника будет Служба безопасности Украины.

''Уехал бы, но квартиры и шмотки не пускают'': пограничники обнаружили священника с недействительным паспортом и связями в РФ. Фото
''Уехал бы, но квартиры и шмотки не пускают'': пограничники обнаружили священника с недействительным паспортом и связями в РФ. Фото
''Уехал бы, но квартиры и шмотки не пускают'': пограничники обнаружили священника с недействительным паспортом и связями в РФ. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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