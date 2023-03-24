''Уехал бы, но квартиры и шмотки не пускают'': пограничники обнаружили священника с недействительным паспортом и связями в РФ. Фото

Украинские пограничники задержали священника со связями в России и недействительным паспортом. Батюшка хотел бы выехать на территорию страны-агрессора, однако ему помешало его имущество.

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Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Пограничники обнаружили еще одного НЕсвятого отца", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я поехал бы (в РФ. – Ред.), если бы меня не связывали квартиры и мои шмутки, но ценное – это мои иконы", – писал священник в одной из переписок.

Получателем этого сообщения оказался абонент с российскими номерами.

Кроме того, трое из последних десяти контактов мужчины были с подписью "Москва".

Расследовать деятельность священника будет Служба безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Священник РПЦ Андрей Ткачев, украинец по происхождению, посоветовал военным РФ молиться перед запуском ракет по Украине. По его словам, воевать россиянам нужно, даже если не хочется.

– Украинский священник, настоятель Свято-Троицкого храма ПЦУ в Одессе Василий Вырозуб рассказал о пережитом в российском плену. Оккупанты задавали абсурдные вопросы и применяли ток для пыток.