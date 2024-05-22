'Ты не мужчина, ты – тряпка'. В Луцке заведение для дошкольников попало в скандал: видео со словами педагога выложили в сеть

В Луцке в частном детском саду педагог называла ребенка "тряпка" и говорила, что он не мужчина. О ситуации стало известно по словам девушки Анны Срибной, которая пришла забирать свою сестру.

Срибна выложила сообщение с видеозаписью разговора воспитательницы и мальчика в Facebook. Она заметила, что какой бы ребенок ни был привередлив, но педагог не имеет права говорить такие слова.

"Случилась очень неприятная ситуация в маленькой школе "Розумник". Случайно не рассчитала время и пришла за ребенком на полчаса раньше, пока я ждала услышала столько слов что до сих пор не укладывается в голове. Как педагог Оксана общается с детьми, которые общаются с детьми потом вырастают с мыслью, что с ними что-то не так, благодаря таким учителям", – написала девушка.

"Моя сестренка ходит сюда уже довольно давно, никогда не жаловалась и действительно многому научилась, но это не стоит того чтобы потом объяснять ребенку что она не "тряпка", что ее слова чего-то стоят, что у нее не большие уши. Какой бы ребенок не была капризна, учительница ни в коем случае не имеет права говорить такие вещи", – добавила она.

На видео слышно, как воспитательница говорит: "То ты не мужчина, ты – тряпка. Ты – тряпка, ты не отвечаешь за свои обещания, ты ничего не стоишь".

К педагогу позвонили журналисты сайта новостей "Конкурент", однако она никак не прокомментировала ситуацию и поблагодарила за информацию.

Пользователи соцсети возмущены таким поведением воспитательницы и отметили, что такие педагоги не должны работать с детьми.

"Ужас, такого быть не должно"

"Ужас, этот человек работает с детьми, готовит их к школе и ко взрослой жизни! Освобождение должно быть и прощение школы перед родителями!".

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