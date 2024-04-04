Учитель избивал детей скакалкой. Стало известно, чем закончился скандал в ривненской гимназии № 5 и за что наказали директора

В ривненской гимназии № 5 учитель физкультуры избивал скакалкой детей. По словам родителей, жертвами педагога не раз становились школьники начальных классов. В учебном заведении провели служебное расследование, и работник уволился.

Об этом сообщило Радио Трек. Там рассказали, что наказание получил и директор учебного заведения, ведь он не принял своевременно мер относительно действий учителя. Оказалось, что к руководителю школы неоднократно обращались с жалобами родители.

"Мне сегодня сын сказал, что учитель физкультуры его ударил скакалкой. Я даже синяки увидела на теле. Буду завтра разбираться в школе", – написала одна из мам.

Другая добавила, что ее сын жаловался на такие действия педагога давно, а однажды тот якобы бросил обувью у кого-то из школьников.

Известно, что учитель физкультуры не был пенсионного возраста. Теперь нагрузку распределят между другими педагогами, ведь в школе их хватает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в черновицкой гимназии № 5 полисменка обзывала детей тупыми и угрожала сдать их в детский дом.

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