''Ты на войну? Я уже на войне'': украинцев поразило видео с детьми под Бахмутом

Россия не только убивает украинцев и разрушает украинские города и села – она украла детство у наших детей. Под Бахмутом дети ходят с "оружием" и на вопросы взрослых отвечают, что уже находятся на войне.

Видео дня

Видео с одним маленьким украинцем, которого российская агрессия заставила слишком рано повзрослеть, появилось в сети. Зрителей увиденное поразило.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, едущий по населенному пункту на автомобиле, обращается к мальчику, который идет по дороге с "автоматом" в руках.

"Ты на войну?" – спрашивает мужчина у ребенка.

На что мальчик серьезно отвечает: "Я уже на войне".

Увидевшие этот сюжет, сходятся во мнении, что детям не место на войне, тем более на линии фронта.

"Почему там дети?", "Дети не должны быть на линии фронта", – пишут наши соотечественники.

Они также гадают, почему, несмотря на утверждение Кабмином механизма принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, несовершеннолетние до сих пор остаются в горячих точках и подвергаются опасности.

Некоторые комментаторы горько иронизируют, что это видео в своих людоедских целях может использовать вражеская пропаганда.

"Завтра все СМИ РФ: в Украине начали призыв и учения детей до 14 лет, после чего сразу же отправляют в Бахмут – видео", – написал один из комментаторов.

Напомним, ранее стало известно, сколько людей остаются в Бахмуте, за который идут тяжелые бои. До сих пор под обстрелами живет около 5000 горожан, среди которых 37 детей. Они находятся в разных районах города и не хотят уезжать. Некоторые даже прячутся от эвакуации.

При этом власти столкнулись с проблемой: детей, живущих с родителями, невозможно вывезти без согласия родителей.