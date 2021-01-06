Відсторонений від посади Тупицький ходитиме на роботу попри указ Зеленського

На зборах суддів Конституційного суду України (КСУ) не йшлося про відсторонення його глави Олександра Тупицького – відомо, що він продовжить ходити на роботу попри відповідний указ президента Володимира Зеленського.

Про це заявив суддя Ігор Сліденко, який був присутній на засіданні, пише "5 канал". Очільник держави відсторонив Тупицького з посади на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора (ОГП).

За словами Сліденка, указ про відсторонення є законним, але підстав для цього немає.

"Це питання суду, воно політизоване, й штучно нагнітається стан істерії. Питання про відсторонення в принципі не розглядається. Взагалі такого інституту, як відсторонення судді КСУ, немає", – наголосив він.

Суддя не відкинув, що до КСУ надійде подання нардепів про визнання неконституційним указу Зеленського щодо відсторонення Тупицького.

Сліденко відмовився коментувати збори, оскільки "це був абсолютно закритий захід". Проте зазначив, що "кількість суддів була достатньою" для їхнього проведення.

Суддя підтвердив свій намір емігрувати через тиск із боку Офісу президента.

"Я й планую це зробити, нічого не змінилося. Я чекаю відставки. Заява лежить на столі. Розглянуть, коли буде засідання. Я попросив охорону – мені її не надали. Мені дали зрозуміти, що тут працювати не буду", – сказав він.

Водночас представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що суд може нормально функціонувати й після відсторонення Тупицького, оскільки там є ще 14 суддів, пише "Радіо Свобода". Тож назвати це "блокуванням" роботи структури з боку президента не можна, вважає він.

За інформацією Веніславського, якщо глава КСУ тимчасово відсутній, його повноваження переходять до заступника. Якщо з певних причин той також не може виконувати свої функції, повноваження отримує найстарший за віком суддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

Офіс генпрокурора підозрює Тупицького в підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих його свідченнях.

У ЗМІ з'явилася інформація, що голова КСУ нібито причетний до заволодіння майном енергомеханічного заводу в місті Зугрес (із 2014-го контролює терористичне угруповання "ДНР") і міг отримати свою частку в цьому підприємстві через довірену особу.

Тупицького викликали в ОГП для вручення підозри.

Зеленський підписав наказ про відсторонення Тупицького з посади судді терміном на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.