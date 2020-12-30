Офіс генпрокурора заявив про законність усунення Тупицького
В Офісі генерального прокурора України, заявили, що указ президента Володимира Зеленського щодо усунення глави Конституційного Суду Олександра Тупицького відповідає вимогами законодавства, а позиція КСУ необґрунтована.
Відповідну заяву опубліковано на сайті Офісу генпрокурора. Там підкреслили, що законодавство України потрібно застосовувати в комплексі з урахуванням норм, що містяться в профільних кодексах і спеціальних законах.
"Відсторонення президентом України з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відбулося відповідно до вимог чинного законодавства України", – йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора зазначили, що відсторонення від посади є одним з інститутів кримінального судочинства, закріпленим у системі заходів забезпечення кримінального провадження.
Позицію КСУ з приводу того, що президент не може усувати суддів Конституційного Суду України, в Офісі генпрокурора назвали необґрунтованою.
"Припинення повноважень судді Конституційного Суду України чи звільнення судді Конституційного Суду України з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду України у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення", – підкреслили в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Офіс генерального прокурора підозрює голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького в підкупі свідка, а також у завідомо неправдивих його свідченнях.
У ЗМІ з'явилася інформація, що голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький нібито причетний до заволодіння майном енергомеханічного заводу в місті Зугрес (із 2014-го контролює "ДНР") і міг отримати свою частку в цьому підприємстві через довірену особу.
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