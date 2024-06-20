Цветочный платок и клетчатая сумка: одессит замаскировался под бабушку, чтобы попасть в Словакию, но план сорвался. Видео

Одессит для того, чтобы добраться до приграничья, замаскировался под бабушку. В дальнейшем мужчина хотел пересечь границу и попасть в Словакию, однако его разоблачили пограничники.

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Так видео очередного "маскарада" на границе опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. Одессит детально продумал свой "образ" – он надел цветастый платок, очки, юбку и дополнил все клетчатой сумкой.

Однако пограничники обнаружили "псевдобабушку" еще до того, как он достиг места назначения.

Мужчина, притворявшийся бабушкой без документов, сел на поезд "Киев - Ужгород". Впоследствии он признался пограничникам, что таким образом планировал попасть в Словакию незаметно. За свои действия ему придется отвечать перед судом.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники задержали еще пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу. Они сломали пограничный забор и направлялись к Тисе с резиновой лодкой, на которой планировали переправиться в Венгрию.

Напомним, ранее пограничники рассказали, куда чаще всего пытаются бежать уклонтисты из Украины. За поддельными документами они чаще всего направляются в Польшу. Если же речь идет о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – военнообязанные украинцы чаще всего выбирают Румынию и Молдову.