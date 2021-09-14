Бабье лето закончится, в Украину нагрянет циклон: в Гидрометцентре уточнили погоду до конца недели

Бабье лето в Украине подходит к концу, уже с середины текущей недели погода начнет меняться, а с пятницы, 17 сентября, в стране воцарится циклон с мощными дождями и ветрами.

Не исключено, что ближайшие дни станут переломными и фактически переходными от летней к настоящей осенней погоде. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Возможно, это было первое бабье лето. Может быть еще и второе. Расстраиваться не стоит. Но в течение этой недели в Украине будет снижаться температура.

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Особенно это снижение будет ощутимо с середины или конца недели. Но в целом первая половина, до среды, будет еще достаточно комфортной. Температура по Украине составит +22... +28 градусов днем, +9... +14 градусов, в некоторых регионах даже до +17 градусов ночью.

Начиная со вторника и среды в северных и западных областях будет снижение температуры. Тогда уже дневные максимумы будут в пределах +16... +22 градуса, а ночные +5... +10.

Есть тенденция к тому, что в конце недели в Украину зайдет циклон. Эти данные будут уточняться ближе к тем датам. Но предварительно можно сказать, что он будет перемещаться с западных областей территории Украины с пятницы, 17 сентября.

Поэтому в пятницу, субботу и воскресенье в хронологическом порядке с запада на восток будут дожди, местами усиление ветра. Дожди могут быть довольно интенсивные.

К концу недели мы прогнозируем перестройку синоптических процессов – прохождение циклона, осадки, усиление ветра. А уже после того, как он пройдет, начнется приток холодного воздуха.

В целом эта неделя будет еще умеренной, а на следующей ожидаем снижения температуры. Какого именно – будем уточнять.

Мы ожидаем, что в конце этой недели – в начале следующей циклон приведет к резкому снижению температуры. Воздушные массы будут меняться и приобретать северную составляющую.

К примеру, если на начало этой недели в Киеве мы имеем +24... +25 градусов, то уже на следующий понедельник температура может быть значительно ниже, даже на 10 градусов, то есть около +14 градусов. Но этот прогноз еще будет уточняться.

По поводу заморозков – по крайней мере, на этой неделе их не будет.

В то же время на сайте Украинского гидрометцентра обнародован прогноз погоды на каждый день по субботу, 18 сентября.

В среду, 15 сентября, там прогнозируют температуру днем до +20... +22 градусов, ночью – от +6 на востоке и до +15 на юге страны. Без осадков.

В четверг, 16 сентября, температура несколько снизится. В частности, существенно похолодает в ночные часы. На востоке и севере столбик термометра ночью не будет подниматься выше +8 градусов, на западе +12 градусов, на юге +15.

В пятницу, 17 сентября, Гидрометцентр прогнозирует дожди на большей части территории Украины, но температурные показатели будут оставаться на предыдущих отметках.

В субботу, 18 сентября, дожди накроют всю территорию страны. Температура снизится в среднем на 4-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.