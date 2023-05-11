'Циклон движется из Британии, принося шторм': Резников прокомментировал передачу Украине ракет Storm Shadow

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал поставку Великобританией Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Он предсказал русским оккупантам "шторм", имея в виду еще большие потери в их рядах.

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А вот Украина министр прогнозирует победу и полную деоккупацию. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Прогноз погоды предполагает циклон, двигающийся из Великобритании в сторону Украины, который принесет с собой шторм. Через Storm Shadow прорвется солнечный свет нашей свободы и прольет свет на нашу Победу", – написал Резников.

Стоит отметить, что 11 мая стало известно, что Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Добавим, что крылатые ракеты Storm Shadows можно установить на украинские самолеты советского производства, например бомбардировщики Су-24. Они имеют дальность около 560 км, однако экспортная версия ракеты способна поражать цели на расстоянии до 300 км.

В России отреагировали на поставку Storm Shadow и заявили, что "негативно" относятся к такой военной помощи. Там также традиционно пригрозили "адекватным ответом".

А у граждан государства-террориста России произошло очередное нападение истерики из-за того, что Украина получает от союзников военную помощь для борьбы с оккупантами. Россияне так расстроились из-за передачи нашей армии крылатых ракет Storm Shadow, что даже начали критиковать власть в РФ.

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