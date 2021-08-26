Царев раскрыл подробности смерти 17-летней дочери

Дочь бывшего нардепа- беглеца от "Партии регионов" Олега Царева могла умереть из-за врачебной ошибки. У 17-летней Екатерины Царевой нашли гематому, но уже после вскрытия.

Об этом сам Царев, который находится в розыске по подозрению в пособничестве пророссийским боевикам ОРДЛО, написал в своем Telegram. По его словам, Екатерину в течение нескольких недель беспокоила головная боль, поэтому она решила пройти обследование.

Девушка обратилась в частную клинику, однако медики не смогли поставить правильный диагноз.

"Специалисты клиники провели все анализы и исследования (анализы крови, спинномозговой жидкости, МРТ), но не поставили правильный диагноз. Если бы они не ошиблись, то Катю можно было спасти – откачать гематому. Болезнь определили только после вскрытия", — написал Царев.

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По словам Царева, дело его дочери находится на этапе судебно-медицинской экспертизы и под контролем Следственного Комитета РФ.

"Если обнаружится халатность докторов, то будет возбуждено уголовное дело", — написал Олег Царев.

Он также отметил, что смог написать о смерти дочери только на сороковой день, поскольку ему трудно об этом говорить. Царев возмутился, что некоторые СМИ распространили ложную информацию, что его дочь якобы умерла из-за того, что страдала от наркотической зависимости.

Напомним, в 2014 году Олег Царев бежал из Украины в Россию. Известно, что его дочь некоторое время жила в оккупированном Крыму.

Во время Революции достоинства Царев выступал за силовой разгон протестующих, а 6 мая 2014 заявил о необходимости проведения референдумов в так называемых "Л/ДНР" и о планах по созданию так называемой "Новороссии".

В 2016 году Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело Царева; он был объявлен в международный розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-нардеп Царев сообщил о смерти 17-летней дочери.