Экс-нардеп Царев сообщил о смерти 17-летней дочери. Фото

Бывший народный депутат от "Партии регионов", беглый Олег Царев сообщил, что у него умерла дочь Екатерина. Девушке было 17 лет.

Об этом он сообщил 24 августа на своей странице в Facebook. Судя по фото, опубликованному Царевым в соцсети, трагедия произошла еще 15 июля.

При этом причины смерти дочери он не назвал.

"Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле", – написал бывший депутат Рады.

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Последнее фото Екатерины в Instagram было опубликовано 8 июня из Дубая. Судя по геометкам под снимками, девушка много путешествовала и бывала в ОАЭ, Франции, России, Великобритании и других странах.

В 2014 году Олег Царев сбежал из Украины в Россию. Известно, что его дочь некоторое время жила в оккупированном Крыму.

Во время Революции достоинства Царев выступал за силовой разгон протестующих, а 6 мая 2014 года заявил о необходимости проведения референдумов в так называемых "Л/ДНР" и планах по созданию так называемой "Новороссии".

В 2016 году Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело Царева; он был объявлен в международный розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Царев пожаловался, что банк в России хочет закрыть его счет, поскольку считает его террористом. По его словам, в учреждении опасаются испортить свою репутацию из-за такого клиента.