Совсем недавно разговаривала с одной женщиной, и она пожаловалась: "Очень люблю кофе. Но в последнее время даже после небольшой чашки кофе начинается сильное сердцебиение и даже тремор рук. Выглядит это просто неприлично".

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А ведь решение этой проблемы известно уже несколько столетий назад на Востоке — достаточно добавить щепотку молотого кардамона в чашку кофе или крепкого кофе. Это придаст вашему напитку благородный вкус и сгладит негативное влияние кофеина на сердце и нервную систему.

А еще в индийских ресторанах вместе со счетом приносят блюдечко с семенами кардамона. Он улучшает пищеварение и придает вашему дыханию свежесть.

Кардамон, называемый также "царём специй" и "райскими ягодами", родом с Востока. Трёхкамерные коробочки, которые собирают немного недозревшими и высушивают под лучами солнца, содержат тёмные семена. Оригинальный вкус и аромат, а также уникальные целебные свойства превратили кардамон в одну из самых распространённых приправ не только для жителей Индии и Шри-Ланки, но и для всего мира.

Спектр целительных свойств кардамона уникален. Кардамон — отменный антиоксидант. Содержащиеся в кардамоне вещества способны улучшать аппетит, стимулировать выделения желудочного сока, укреплять мускулатуру желудка, нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, расщеплять и выводить холестерин.

– Кардамон отлично тонизирует сердце, достаточно разжевать 2–3 зёрнышка, чтобы успокоить сердечную аритмию. Случайно или нет, название "кардамон" созвучно с "кардио".

– Если вы имеете склонность к гипертонии, то особенно рекомендуется добавлять мелко измельчённые семена кардамона в кофе или чай. Кардамон частично разрушает кофеин, предупреждает повышение давления.

– Чтобы смягчить першение в горле, приготовьте настой из кардамона и корицы. При ежедневном применении это также является и хорошей защитой от ОРЗ и гриппа.

Девочки, обязательно введите эту специю в свой рацион.