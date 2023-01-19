Трехразовое питание и комната отдыха: СМИ показали, в каких условиях содержатся российские пленные в Украине. Фото

Военные путинской армии, которым удалось выжить и попасть в плен, сейчас содержатся в специальных лагерях. У них трехразовое питание, а также есть комната отдыха.

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Об этом сообщает российское издание "Медуза". Примечательно, что Украина в отличие от страны-агрессора России предоставила Организации Объединенных Наций и представителям международных правозащитных организаций доступ к пленным.

Как и предусмотрено Женевской конвенцией, из колонии, где находятся пленные российские оккупанты, отселили обычных узников. Общее количество пленных не разглашается.

На входе в здание расположен баннер с Всеобщей декларацией прав человека.

Барак, где живут пленные, аккуратный и чистый. За условиями содержания пленных следят представители Красного Креста, регулярно посещающие лагерь.

Военнопленные, которые были серьезно ранены, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Пленные захватчики не бездельничают, а работают, к примеру, на производстве бумажных пакетов. За свою работу они получают средства, которые могут расходовать в местном магазине, или уплатить этими деньгами за дополнительный телефонный разговор. Кстати, с родственниками они связываются по IP-телефонии. Разговоры длятся до 15 минут в день.

Для попавших в плен оккупантов предусмотрено трехразовое питание. При этом готовят они себе сами.

Кроме того, у них есть доступ к комнате отдыха, где пленники могут просмотреть телевизор, поиграть в шахматы или почитать книгу на украинском языке. Также на территории колонии есть церковь.

Большинство пленных планируют обменять на украинских защитников. Однако в отношении некоторых из них уже открыто уголовное производство из-за совершенных военных преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что представители Международной организации "Красный крест" до сих пор не имеют доступа к украинским военным, которые находятся в плену у оккупантов. Кроме того, речь идет и о гражданских лицах, удерживаемых Россией как заключенных в фильтрационных лагерях.

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