Россия не допускает представителей Красного Креста к украинским пленникам, – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обозначил, что представители Международной организации "Красный крест" до сих пор не имеют доступа к украинским военным, которые находятся в плену у оккупантов. Кроме того, речь идет и о гражданских лицах, которых удерживает Россия в качестве заключенных в фильтрационных лагерях.

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Об этом дипломат написал у себя на Telegram-канале. Для того чтобы изменить эту ситуацию, необходимо провести онлайн-встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Такая встреча необходима для обсуждения сути проблемы допуска и нахождения путей ее решения, чтобы представители Мониторинговых миссий могли получить доступ и работать в соответствии со своим мандатом", – подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что все стороны потенциальной встречи уже получили приглашение, теперь дело стоит за ответом. Лубинец надеется, что она произойдет и будет продуктивной для соблюдения прав граждан Украины в плену.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лубинец провел переговоры с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой об освобождении украинцев. Та заявила, что будет способствовать возвращению в Украину похищенных оккупантами и вывезенных на территорию страны-агрессора детей.

12 января Украине удалось вернуть домой тела 54 военнослужащих, которые погибли в результате теракта в селе Еленовка Донецкой области. Идентификация личностей будет проходить по результатам экспертизы ДНК.

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