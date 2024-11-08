Требование остановиться проигнорировал: украинец пытался переплыть Тису с раненой рукой, но план не удался. Видео

36-летний житель Харькова попытался нелегально пересечь государственную границу, переплыв через Тису с травмированной рукой. Однако его остановили пограничники.

Видео дня

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Мужчина порезал руку, когда пытался преодолеть ограждение.

При попытке пересечения границы его заметили пограничники. Несмотря на требование остановиться, он бросился бежать, но его задержали, когда он уже был в воде.

Нарушителю оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. За попытку незаконного пересечения границы на него был составлен протокол.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине более 40 украинских граждан погибли при попытках незаконного пересечения государственной границы из-за труднодоступных горных участков или реки. В частности, речь идет о реке Тисе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Закарпатье правоохранители и пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы пытались "подсадить" уклониста в поезд, направлявшийся в Венгрию. Главным в "схеме" был несовершеннолетний парень.