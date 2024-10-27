Подсаживали в поезд на ходу: на Закарпатье разоблачили новую схему для уклонистов. Фото

На Закарпатье правоохранители и пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы пытались "подсадить" уклониста в поезд, который следовал в Венгрию.

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За это они получили от него $10 тысяч. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Закарпатской области и на сайте Государственной пограничной службы.

"Злоумышленники за $10 тысяч переправляли своих клиентов международным поездом "Чоп – Будапешт" в обход официальных прохождений пограничного и таможенного контроля", – рассказали в полиции.

К схеме был привлечен несовершеннолетний, его задачей было пройти таможенный и пограничный контроль и после того, как поезд отправится с международной станции, открыть двери предварительно оговоренного вагона. Военнообязанный должен был на ходу заскочить в поезд.

"Пересечение границы должно было состояться в темное время суток. Один из пособников доставил мужчину к месту, где поезд замедляет движение, другой участник схемы находился в вагоне и должен был открыть дверь и помочь "клиенту" запрыгнуть внутрь. Именно в этот момент правонарушителей задержали оперативные сотрудники ГНСУ и Нацполиции", – добавили пограничники.

Организатором схемы оказался 46-летний житель Ужгорода, приобщивший к ней еще трех человек.

Организаторы были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Пособников, сопротивлявшихся при задержании, задержали в административном порядке по ст. 185-10 КУоАП.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по $6,5 тысячи.