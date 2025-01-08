Требовали личного визита: во Львовской области студент выиграл суд у ТЦК из-за игнорирования заявления на отсрочку

Во Львовской области студент выиграл суд у территориального центра комплектования и социальной поддержки по делу о предоставлении отсрочки. В ТЦК заявление мужчины на получение отсрочки от призыва во время мобилизации проигнорировали, поэтому разбирательство дела дошло суда.

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Кроме того, сотрудники ТЦК требовали, чтобы студент лично явился к ним. Об этом говорится в решении Львовского окружного административного суда.

Мужчина, который обратился с судебным иском, заявил, что учится в университете и на основании получения высшего образования имеет право на отсрочку от мобилизации. Поэтому он по почте направил в ТЦК соответствующие документы. Однако там заявление студента проигнорировали и требовали личного присутствия мужчины.

Согласно материалам дела, истец получает образование в Дрогобычском государственном педагогическом университете имени Ивана Франко и в июле 2024 года обратился в ТЦК, чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Представитель военкомата получил документы, которые подтверждают право на отсрочку указанного студента, но проигнорировал их. Более того, в ТЦК сообщили, что для получения отсрочки студенту нужно присутствовать лично.

В суде заявили, что никакими законодательными актами не предусмотрена обязанность личного посещения ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Поэтому судья признал, что истцом соблюдена процедура личного представления документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

В результате суд признал противоправным бездействие представителей ТЦК, поскольку заявление истца не было рассмотрено должным образом. Также суд обязал представителей военкомата повторно рассмотреть документы и предоставить истцу отсрочку или мотивированный отказ в ее предоставлении.

Напомним, в Днепре произошла конфликтная ситуация, в ходе которой ранение получил работник полиции. Нарушитель отказался предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК и нанес правоохранителю ножевое ранение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали инцидент с мобилизацией забронированного работника предприятия. Там отметили, что информация, распространенная нардепом Александром Федиенко, не полностью соответствует действительности.

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