Имели место технические проблемы: в Николаевском ТЦК опровергли информацию нардепа Федиенко о мобилизации забронированных работников

В Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали инцидент с мобилизацией забронированного работника предприятия. Там отметили, что информация, распространенная нардепом Александром Федиенко, не полностью соответствует действительности.

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Об этом "Укринформу" сказала майор юстиции, помощница начальника центра по правовой работе, начальница юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко. Случай с аннулированием бронирования и мобилизацией забронированного работника, о котором идет речь, связан с техническими проблемами документооборота.

"5 ноября 2024 года Николаевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки получил распоряжение главы Николаевской районной военной администрации по отмене мобилизационных заданий (заказов) некоторым предприятиям. В перечне этих предприятий также ООО "АТФ АГРО-ДЕЛО". Согласно подпункту 2 пункта 12 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023, которое было действительным на тот момент, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае "завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены", – рассказала Кийко.

Она добавила, что постановлением установлено, что средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов произошло автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных работников вышеуказанного предприятия.

Кроме наличия мобилизационного задания, из-за отмены которой и произошло аннулирование бронирования, указанное предприятие ранее было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Однако чиновники центра комплектования этого не учли, в связи с чем Николаевский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку. "Будут выяснены все подробности и урегулирован в дальнейшем этот вопрос", – заверила юрист.

Напомним: народный депутат Александр Федиенко написал о том, что один из работников критически важного предприятия, имевшего официальное бронирование, был мобилизован Николаевским областным центром комплектования.

Решение о мобилизации можно оспорить в суде, однако это требует времени. Федиенко отмечал, что проблематика всей истории заключается в том, что демобилизовать этого человека теперь невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря предприятия в Украине могут бронировать работников только через портал Дія, что значительно упрощает процесс. Обновление статуса критичности необходимо завершить до 28 февраля 2025, иначе переходный период бронирования закончится.

Также мы писали о том, что на портале государственных услуг Дія запустили новую услугу – аннулирование бронирования для военнообязанных работников предприятий. Она пригодится руководителям, которые исчерпали лимит на бронирование сотрудников от мобилизации и при этом хотят заменить одного забронированного на другого.

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