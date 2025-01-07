Сначала был конфликт с представителями ТЦК: в Днепре мужчина ранил ножом полицейского, который хотел проверить документы

Во вторник, 7 января, в Днепре произошла конфликтная ситуация, в ходе которой ранение получил работник полиции. Нарушитель отказался предоставить личные документы для проверки представителям ТЦК и нанес правоохранителю ножевое ранение.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области. Мужчина также подал заявление в правоохранительные органы.

"Событие имело место сегодня утром на одном из вокзалов в городе Днепр. По предварительной информации, конфликтная ситуация между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возникла из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки. В дальнейшем мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1", – говорится в сообщении.

Сотрудник полиции обратился в больницу для получения медицинской помощи. Орудие преступления у мужчины было изъято.

В настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по статье 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Известно, что 45-летний нарушитель также подал заявление в полицию, в котором утверждает, что сотрудники ТЦК нанесли ему телесные повреждения. По этому факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Напомним, в июне 2024 года в Шацке 51-летний мужчина напал на офицера группы оповещения ТЦК во время исполнения военных служебных обязанностей. Мужчина начал душить и бить кулаками военнослужащего ТЦК, проверявшего военно-учетные документы.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня 2024 года в Черновицкой области военнообязанный совершил нападение на работников ТЦК и СП. При этом пострадал военнослужащий местного ТЦК.

Мужчина применил тогда газовый баллончик. В результате инцидента один из работников получил химические ожоги глаз и дыхательных путей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!