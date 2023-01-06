Война, как и любой кризис – это время для изменений, саморазвития и поиска ответов на сложные вопросы. В прошлом году, несмотря на войну и нестабильность, украинцы инвестировали в знания – покупали и читали книги. Какие именно и почему, рассказываю.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію"

Продано: 13 500 примірників

Вінстон Черчилль був журналістом, письменником, оратором, політиком, міністром оборони та прем’єр-міністром Британії під час Другої світової війни. Він мав відмінне почуття гумору, обожнював кубинські сигари й імпровізацію, на підготовку якої витратив чимало часу. Протягом життя Черчилль періодично опинявся в епіцентрі політичних конфліктів. Але не соромився бути собою, дав відсіч нацистській Германії, сходження якої передбачив ще до приходу Гітлера до влади. Та своїми промовами надихав британців боротися за волю і мир, навіть коли справи йшли кепсько. Минулого року книга Бориса Джонсона, колишнього прем’єр-міністра Великої Британії, отримала нову хвилю популярності. Українці надихалися сміливістю британців. Шукали відповіді на запитання у товщі історії, яка приховує таємниці політичної далекоглядності. І звісно, вчилися воювати так, щоб перемогти ворога.

Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР"

Продано: 9 600 примірників

“Справа Василя Стуса"– це архівні документи КДБ УРСРУ про кримінальну, сфабриковану справу проти поета-дисидента, адвокатом якого був Віктор Медведчук.

“Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою. І Василь Стус відмовився від цього адвоката", – пригадує друг поета Євген Сверстюк. Але Медведчук залишився у справі, порушивши права підзахисного, і надавши йому медвежу послугу. Бо Стуса він по-справжньому не захищав, і з його справою навіть не ознайомлювався. А на суді визнав, що всі “злочини", вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання".

Перебуваючи в умовах жахливого тиску та без належного захисту, Василь Стус свою провину не визнав, бо нічого було визнавати. І до останнього дня життя “стояв на обороні правди від брехні". Саме така його войовнича, свідома та незламна позиція надихала читачів та українських військових, які, як і колись Василь Стус, повстали проти тотального зла.

Мей Маск "Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху"

Продано: 8 300 примірників

Мей Маск – письменниця, спікерка, дипломована дієтологиня зі ступенем магістра, міжнародна супермодель. Мама трьох дітей, які у різних сферах життя досягли успіху, і бабуся одинадцяти внуків. "Пощастило", – подумає хтось. Але все, що має ця жінка, – результат багаторічної, кропіткої роботи над собою та роботи з дітьми.

У 31 рік Мей втекла від чоловіка-тирана з трьома дітьми-однолітками. До цього впродовж дев’яти років вона жила в стані цілодобового насилля і страху. Змінюючи країни й міста без будь-чиєї підтримки, Мей шукала роботу, як модель і дієтологиня. Інколи їй щастило, а інколи грошей бракувало навіть на їжу. Але всі життєві негаразди не зламали жінку, яка має план. І план цей простий – "жити так, як забажаєте" у будь-якому віці та за будь-яких обставин. У 2022 році, який став роком печалі й горя, оптимістична Мей надихала українок діяти і розвиватися. Бо навіть під час війни можна опановувати нове й отримувати бажане.

У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну Мей Маск підтримала українців у боротьбі за свободу. В українській вишиванці вона записала відеозвернення, зазначивши, що вражена нашою відважністю і сміливістю.

Едуард Андрющенко "Архіви КГБ. Невигадані історії"

Продано: 8 200 примірників

На фоні повномасштабної російсько-української війни наші читачі почали поглиблювати знання з історії України. Саме тому п’ять книг із десяти у нашому топі продажів за минулий рік мають історичне підґрунтя. Люди ставили запитання, шукали правду, спростовували міфи про велике радянське минуле.

Перший наклад книги Едуарда Андрющенка розкупили за кілька днів. На презентації у київський книгарні яблуку було ніде впасти. І це неймовірно тішить, адже у такий складний період люди знаходять сили для "складного" матеріалу.

Книга написана на основі роботи письменника з архівними справами, які він опрацьовував впродовж кількох років. 18 епізодів із життя українців в умовах радянського тоталітаризму, які до неї увійшли, повністю перевертають уявлення про роботу державних органів (не)безпеки.

Деніел Ґоулман "Емоційний інтелект"

Продано: 8 000 примірників

Рівень IQ Стівена Гокінга, фізика-теоретика, автора космологічної теорії, становить 160. IQ Ілона Маска, сина Мей Маск, – 155 балів. А який IQ у вас? І чи справді це так важливо?

Донедавна вважалося, що високий рівень IQ – це квиток в успішне, безбідне життя. Безумовно, високий коефіцієнт інтелекту має значення для кар’єри. Але має значення також і коефіцієнт емоційного інтелекту (EQ).

EQ – це здатність людини давати раду своїм емоціям та емоціям інший людей: називати їх, розрізняти, аналізувати, виражати, проживати. Нерозуміння власних емоцій призводить до проблем у стосунках із колегами та партнерами. Людина з низьким рівнем EQ не розуміє, що вони відчувають і як їх підтримати. Підвищує голос, знецінює чужі почуття, ігнорує потреби інших. EQ – це інструмент, який допомагає налагодити стосунки з собою та зовнішнім світом. І минулоріч українці активно цей інструмент освоювали.

У багатьох просунутих компанія зараз під час співбесіди кандидатам пропонують пройти тест на EQ. Адже його результати, які, за бажанням, можна покращити, впливатимуть на роботу в команді. Ця книжка є бестселером вже не один рік. І на мою думку, має стати настільною книгою сучасного українця.

Джон Стрелекі "Кафе на краю світу"

Продано: 8 000 примірників

Уявіть: ви заходите до кафе, берете до рук меню і ваш погляд падає на три запитання, які розміщені на звороті: "Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви?". Прості запитання, які потребують непростих відповідей. Головний герой намагається знайти їх, заручившись допомогою трьох провідників. Для зацікавленого спостерігача його пошук стане покроковою інструкцією, яка допоможе зупинитися, змінитися і рушити далі.

Минулого року, коли люди вигорали й перегорали через хронічний стрес, втрачали роботу й сили щось робити, ця книга була для них ковтком свіжого повітря. Підказкою, своєрідним знаком від Джона Стрелекі: "час змінити те, що ви давно хотіли змінити, але не наважувалися".

На Amazon книжка отримала понад 6 000 оцінок (77% позитивних відгуків).

Григорій Сковорода "Байки"

Продано: 5 800 примірників

"Хто ми? Звідки ми? Куди ми йдемо?" – три запитання, на які впродовж життя шукав відповіді Григорій Савич Сковорода. Український філософ радості, співець любові, мандрівний аскет-мислитель, поет. Автор вчення про сродну працю і різність людей ("Усі люди різні").

Минулого року славнозвісному харків’янину, нашому землякові, Григорію Сковороді виповнилося 300 років. Його уродини українці святкували повсюдно разом із усім світом. Я навмисно пишу, що йому виповнилося 300 років, бо доки ми його пам’ятаємо, доти він реальний і живий.

"Байки" Сковороди у видавництві Vivat упорядкував та адаптував для дітей знавець його творчості професор, літературознавець, письменник, теж харків’янин Леонід Ушкалов. Завдяки цьому наші юні читачі зростатимуть на філософії любові, вдячності та щастя. А ще цього року вивчатимуть його творчість діти у Грузії та Молдові, оскільки ми продали права на книгу у ці країни.

Під час війни росіяни, носії “руського миру", практично зруйнували музей Сковороди. Від будівлі залишилися лише обвуглені стіні. Але пам’ятник уцілів та вистояв. А отже, і Україна вистоїть.

Павло Казарін "Дикий Захід Східної Європи"

Продано: 5 000 примірників

Повномасштабна війна актуалізувала книги про війну. "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна – це саме така книжка, після прочитання якої вам стане зрозуміло, чому росія ризикнула вторгнутися в Україну. Бо вона прояснює минуле і прогнозує майбутнє. Деякі абзаци і речення хочеться використовувати, як базові аргументи в обговоренні проблемних питань.

Минулого року книжка здобула перемогу у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2022. Увійшла до довгого списку Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2023 у номінації "публіцистика, журналістика" (результати мають бути оголошені у березні цього року). Отримала спеціальну відзнаку Капітули "за майстерну колумністику та аналіз воєнного сьогодення" в межах Премії імені Юрія Шевельова.

Я дуже вболівала за цю пророчу й ґрунтовну книгу, і неймовірно пишаюся українцями, які її прочитали.

Вахтанг Кіпіані "Зродились ми великої години ... ОУН УПА Історична правда"

Продано: 4 600 примірників

Діяльність ОУН і УПА малодосліджена та покрита таємницею. Але саме у темні часи варто проливати світло знання на невідомі факти з історії свого народу. Бо подвиги, здійснені до нас і заради нас, не були даремними. А щоб вони не губилися в часі, їх треба вивчати, обговорювати й аналізувати.

Над цією книжкою працювали науковці, журналісти, дисиденти, громадські діячі. Роботу українських націоналістів вони оцінювали, спираючись на факти, свідчення та спогади очевидців. Укладачем та автором книги став український журналіст, письменник, історик Вахтанг Кіпіані.

Прочитавши її, ви дізнаєтеся про історію руху опору 1930-1950-х років, лідерів повстанського руху, побут вояків. Зрозумієте, чому росіяни так бояться "бандерівців". Зміцните свою національну ідентичність, бо це те, над чим треба працювати протягом усього життя.

Зараз ми плануємо додрук цієї книги, бо весь наклад розійшовся.

Віталій Запека "Полінка"

Продано: 4 200 примірників

Віталій Запека – український письменник, доброволець, боєць батальйону Полтава. Книжку "Полінка" він написав для своєї новонародженої онуки, перебуваючи на фронті. Але про війну у книзі немає ані слова. Створюючи світ, де панують мир і любов, Віталій боровся із темрявою, яка огортала його під час перебування на Донбасі. Тож попри трагізм, в площині якого був змушений існувати письменник, книжка вийшла веселою, кольоровою та пригодницькою.

Спочатку вторгнення Віталій Запека відправився захищати Україну. А його світлу книжку батьки читали дітям у бомбосховищах, які, на жаль, знають, що таке війна, але однаково тягнуться до світла. Цього року у нашому видавництві вийде продовження пригод допитливої та непосидючої дівчинки – “Полінка в королівстві Дурниць". Сподіваємося, маленькі українці читатимуть її у мирних і світлих домівках.

Попри війну минулого року українці купували і читали книги. Для нас, як для українського видавництва, дуже цінно усвідомлювати, що люди не чекають закінчення війни. А живуть, шукають відповіді на складні запитання, заповнюють прогалини у знаннях сьогодні і зараз, розвиваються. Це означає, що ворогу не вдалося нас зламати, і ми обов’язково переможемо.