'Только вера дает силы': в ВСУ показали, как 92-я бригада святила паски на фронте. Фото

Мужественные бойцы 92-й бригады Сухопутных войск ВСУ Украины, вопреки опасностям и регулярным обстрелам, остались верны традициям предков и провели небольшое богослужение по случаю праздника Пасхи. Архиепископ Харьковский и Слобожанский Митрофан освятил паски, присланные на фронт украинскими волонтерами, и благословил наших защитников перед предстоящим боем.

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Об этом сообщили на Telegram-канале Сил обороны. Украинские воины убеждены, что Пасха и другие христианские праздники нужны не просто для очередного застолья, но именно они подкрепляют веру, а вера, в свою очередь, дает силы и укрепляет.

"Только вера дает силу! Вера в Бога, вера в себя, вера в любовь, вера в родных, вера в собратьев, вера в страну!" – указано в сообщении.

Сегодня, в день празднования Воскресения Христова, миллионы украинцев по всему миру также молятся за защитников родной земли. Освящение пасок и крашеных яиц в храмах ПЦУ по Украине не проходит без просьб к Всевышнему о защите и спасении наших мужественных воинов на линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской столице с самого утра возле одной из православных церквей была замечена большая очередь. Киевляне пришли утром в храм, чтобы освятить пасхальные корзины.

16 апреля топ-чиновники и силовики поздравили украинцев с Пасхой. Главное их послание было о том, что Божье присутствие дает нам уверенность и надежду на пути к победе, и что обязательно наступит "день, когда свет побеждает".

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