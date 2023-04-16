"День, когда свет побеждает": топ-чиновники и силовики поздравили украинцев с Пасхой

В воскресенье, 16 апреля, Украина отмечает светлый праздник Пасхи. Топ-чиновники и силовики поздравили украинцев, заверив, что Божье присутствие дает нам уверенность и надежду на пути к победе, и что обязательно наступит "день, когда свет побеждает".

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С теплыми словами к гражданам Украины в соцсетях обратились, в частности, Первая леди Елена Зеленская, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, Генеральный штаб ВСУ, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк и Офис генпрокурора. Все выразили надежду на скорейшую Победу и мир для нашего государства.

"Каким бы трудным ни был путь, какие бы испытания не представали на нем, для тех, кто не опускает рук в борьбе за правду, обязательно наступает этот день. День, когда свет побеждает!" – написала в Twitter Елена Зеленская.

"Сегодня воскресший Христос проходит сквозь трагедию страдания и безвременья войны в Украине. Именно Божье присутствие дает нам уверенность и надежду на пути к победе. Пусть Пасха радость сегодня не омрачится попыткой врага распространять зло. Воскресение Украина одержала собственную победу над злом!" – пожелали украинцам в Генштабе ВСУ.

"Пасха вдохновляет, придает силы и уверенности в том, что победа Света – неотвратимая. Вместе мы обязательно очистим нашу Родину от оккупантов и отстроим ее. Потому что мы – на своей, Богом данной, земле!" – заверил глава СБУ, генерал-майор Василий Малюк.

"В светлое утро Христова воскресения да не будет в Ваших сердцах уныния, ведь жизнь побеждает смерть, а свет преодолевает тьму. Пусть Божья любовь и благодать утешит каждое израненное сердце и подарит надежду! Победы и миру всем нам! Божьего Благословения Украине!" – желали соотечественникам в Офисе Генпрокурора.

"Сегодняшняя Пасха еще больше объединяет всех нас в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Так пусть величественные колокола и общие молитвы придают нам воодушевления и мужества противодействовать новейшей орде и эффективно уничтожать оккупантов во всех измерениях, а победный дух!" – пожелал Буданов.

Напомним: также трогательным видеообращением с праздником Пасхи украинцев поздравил президент Владимир Зеленский. Он символически отметил, что впереди нас ждет едва ли не самая тяжелая из вершин, однако мы преодолеем ее, и вместе встретим свой рассвет.

Президент заверил, что государственный флаг Украины непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных "чертями" территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– патриархи ПЦУ и УГКЦ Эпифаний и Святослав поздравили украинцев со светлым праздником – Пасхой. В символическом послании они заявили, что "еще ночь продолжается, но день приблизился!"

– предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Эпифаний провел Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. После пятичасовой службы митрополит Киевский и всея Украины обратился к украинцам с поздравлениями по случаю главного христианского праздника.

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