Тогда ''Да Винчи'' было всего 19: в сети вспомнили архивное видео возвращения Дмитрия Коцюбайло в родное село после ранения

В пятницу, 10 марта, в Киеве провели в последний путь командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, погибшего 7 марта в бою с российскими оккупантами под Бахмутом. В последние дни в сети вспоминали архивное видео с Дмитрием, на котором он вернулся в родное село Бовшев после ранения.

Видео дня

Тогда, в 2014 году, "Да Винчи" было всего 19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Боец получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области.

После лечения в госпитале Дмитрий приехал на реабилитацию домой, где его встречали родные и односельчане.

"Сейчас реабилитация, приехал немного домой отдохнуть и обратно возвращаюсь. Назад, конечно, у меня побратимы там. Не я один такой. У нас побратим погиб: он тоже с Ивано-Франковщины и тоже ему было 19 лет", – говорил тогда Дмитрий, отмечая, что многие молодые парни готовы защищать свою страну.

Родные "Да Винчи" тогда не сразу узнали его ранении, ведь военный пытался защитить своих близких от переживаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб 7 марта под Бахмутом. Трагическое известие о смерти воина в бою сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– 9 марта с комбатом "Волков Да Винчи" попрощались в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Отдать честь защитнику пришли сотни людей.

– 10 марта на церемонии прощания с "Да Винчи" в Киеве присутствовали тысячи людей, а также высшее военно-политическое руководство Украины.

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