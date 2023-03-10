newspaper
img

Тогда "Да Винчи" было всего 19: в сети вспомнили архивное видео возвращения Дмитрия Коцюбайло в родное село после ранения

София Закревская
Общество
1 минута
993
Тогда 'Да Винчи' было всего 19: в сети вспомнили архивное видео возвращения Дмитрия Коцюбайло в родное село после ранения

В пятницу, 10 марта, в Киеве провели в последний путь командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, погибшего 7 марта в бою с российскими оккупантами под Бахмутом. В последние дни в сети вспоминали архивное видео с Дмитрием, на котором он вернулся в родное село Бовшев после ранения.

Видео дня

Тогда, в 2014 году, "Да Винчи" было всего 19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Боец получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области.

Тогда ''Да Винчи'' было всего 19: в сети вспомнили архивное видео возвращения Дмитрия Коцюбайло в родное село после ранения
Тогда ''Да Винчи'' было всего 19: в сети вспомнили архивное видео возвращения Дмитрия Коцюбайло в родное село после ранения

После лечения в госпитале Дмитрий приехал на реабилитацию домой, где его встречали родные и односельчане.

"Сейчас реабилитация, приехал немного домой отдохнуть и обратно возвращаюсь. Назад, конечно, у меня побратимы там. Не я один такой. У нас побратим погиб: он тоже с Ивано-Франковщины и тоже ему было 19 лет", – говорил тогда Дмитрий, отмечая, что многие молодые парни готовы защищать свою страну.

Тогда ''Да Винчи'' было всего 19: в сети вспомнили архивное видео возвращения Дмитрия Коцюбайло в родное село после ранения

Родные "Да Винчи" тогда не сразу узнали его ранении, ведь военный пытался защитить своих близких от переживаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб 7 марта под Бахмутом. Трагическое известие о смерти воина в бою сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– 9 марта с комбатом "Волков Да Винчи" попрощались в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Отдать честь защитнику пришли сотни людей.

– 10 марта на церемонии прощания с "Да Винчи" в Киеве присутствовали тысячи людей, а также высшее военно-политическое руководство Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!