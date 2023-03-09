Сотни людей пришли отдать честь: на Ивано-Франковщине простились с легендарным ''Да Винчи'', погибшим в боях за Бахмут. Фото

В селе Бовшев на Ивано-Франковщине 9 марта простились с легендарным комбатом "Волков Да Винчи". Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи") погиб в боях под Бахмутом 7 марта.

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Церемония прощания проходила в местном Народном доме. Отдать честь защитнику пришли сотни человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Помним его, как доброго, послушного ребенка. Учился хорошо. Помогал, если надо было. К бабушке приезжал в последние годы. Бабушка ему очень радовалась, она Дмитрием очень гордилась", – рассказала "Суспільному" жительница села Бовшев Мария Гнатюк.

Похороны Героя пройдут в Киеве 10 марта, сообщил брат Дмитрия Вадим Коцюбайло

Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат "Да Винчи" защищал Украину на фронте с 2014 года.

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянское на Прикарпатье. Учился в школе в селе Бовшев, затем – в художественном лицее в Ивано-Франковске.

Был активным участником Евромайдана. С началом российской агрессии в 2014 году отправился на военную подготовку на Черниговщину.

Командовал взводом добровольцев, оборонял Донецкий аэропорт, участвовал в боях на Саур-Могиле, в Красногоровке. В 2014 году в Песках под Донецком получил тяжелое ранение танковым снарядом, а уже через три месяца вернулся на фронт.

В 2015 году стал командиром роты. В 2016 был назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК "Правый сектор", которая была переформатирована в батальон.

Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, прижизненно получившим звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" (2021). Тогда ему было 26. А "Народного героя" получил еще в 2017 году.

С начала масштабного вторжения воин возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й омбр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– О гибели "Да Винчи" 7 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость", – заявил глава государства.

– Подробности гибели Героя раскрыли фотографы Либеровы. Дмитрий погиб во время вражеского обстрела, когда другие военные остались в укрытии.

– "Да Винчи" – первый доброволец, удостоенный звания Героя Украины.

– Святослав Вакарчук поделился воспоминаниями о Герое. Музыкант познакомился с Дмитрием в 2020 году под Авдеевкой.

– Мужество и героизм "Да Винчи" не могли не вдохновлять, а искренняя любовь к Украине и яростная борьба с врагом стали примером для многих. Подробнее о "Да Винчи" читайте в материале по ссылке.