В Киеве началось прощание с легендарным командиром ''Да Винчи'', погибшим в бою под Бахмутом. Фото

В Киеве 10 марта прощаются с Героем Украины, командиром батальона "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло. Его тело привезли в Михайловский Златоверхий собор.

Видео дня

После отдать последнюю дань памяти легендарному воину смогут и на Майдане Незалежности. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

В Михайловский собор пришли сотни украинцев, которые хотят почтить память воина, который отдал жизнь, защищая Украину от извечного врага. Храм был переполнен людьми. Люди собрались и возле собора.

Поклониться памяти легендарного воина в Михайловский собор прибыл президент Украины Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, 10 марта прибывшая в Киев с официальным визитом.

Когда завершилась заупокойная служба, почетный караул и катафалк с телом "Да Винчи" отправились с Михайловской площади к Майдану Незалежности. Там прощание с воином продолжится.

На войне Дмитрий Коцюбайло – с начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Свой последний бой 27-летний прирожденный воин принял 7 марта под Бахмутом Донецкой области.

Накануне, 9 марта, прощание с "Да Винчи" проходило в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Односельчане попрощались с Героем Украины в местном Доме культуры, после чего его отпевали в церкви.

"Да Винчи" погиб 7 марта под Бахмутом. Трагическую весть о смерти воина в бою сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянское ныне Бурштынской громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

"Его прадед воевал в составе Украинской повстанческой армии. Дмитрию об этом рассказывала бабушка", – отметили в Бурштынском городском совете.

Очевидно, это и определило дальнейшую судьбу Дмитрия и направило его на путь воина.

На момент гибели Дмитрию Коцюбайло было 27 лет. Девять из них он провел на войне: оружие в руки "Да Винчи" взял в 2014 году, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины. На тот момент ему едва исполнилось 18 лет.

Уже в первый год на фронте Дмитрий получил тяжелое ранение в поселке Пески Донецкой области. Ему в лицо прилетел осколок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Еще одним осколком была перебита ключица, так что медикам пришлось устанавливать скрепляющую пластину, повреждены ребра. После выздоровления Дмитрий сразу же вернулся на передовую.

В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м – добровольческой ротой.

17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которую впоследствии переформатировали в батальон. Во время полномасштабной войны с Россией "Волки Да Винчи" воевали в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

За годы на войне Дмитрий Коцюбайло без преувеличений стал легендой. Заслуги молодого, но чрезвычайно талантливого командира-добровольца наконец признало и государство: 30 ноября 2021 года он был удостоен высшей государственной награды – звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды". Как отмечено в указе президента Владимира Зеленского, высокое звание присвоено Дмитрию Коцюбайло "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Он стал самым молодым в истории Украины добровольцем, получившим высшую государственную награду при жизни.

Напомним, накануне с "Да Винчи" простились на его малой родине. Сотни людей пришли отдать честь легендарному воину, родившемуся на Ивано-Франковщине.

О гибели Коцюбайло 7 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня в бою погиб "Да Винчи", Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость", – заявил глава государства.

Подробности гибели Героя раскрыли фотографы Либеровы. Дмитрий погиб во время вражеского обстрела, когда другие военные находились в укрытии по приказу своего командира.