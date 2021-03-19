Одна смерть – четыре жизни: невероятную историю трансплантации в Запорожье показали в эфире Шустера

В Запорожье команда хирургов под руководством директора Института сердца Министерства здравоохранения Бориса Тодурова провела уникальные операции по пересадке органов умершего от обширного инсульта мужчины. Всего лишь за сутки удалось спасти жизнь четверым пациентам.

Кадры из операционной показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На борту самолета, который срочно был отправлен из Киева в Запорожье, Тодуров поделился ожиданиями и переживаниями.

"За прошлый год 10 раз такое было. Время сбора не превышает 15 минут. Сегодня 25 собирались. Это тяжелый пациент, у него была поменяна аорта, поменян клапан. После такой операции делать пересадку очень сложно. Дай Бог, чтобы все получилось", – сказал он во время полета.

"Это большая ответственность. Это не просто операция. Ты берешь ответственность за человека, который на тебя надеется", – добавил Тодуров.

Врачи рассказали, что пациент в любое время мог перейти в критическое состояние, всегда есть опасность не успеть спасти жизнь. На все было отведено не более 3 часов – с момента, когда сердце забрали у донора, до пересадки пациенту.

В больнице ответили, что операция по трансплантации сердца, которую курировал лично Тодуров, стала историческим событием. Она длилась семь часов

"Пожалуй, это была самая тяжелая пересадка из всех 10 последних", – сказал Тодуров. В то же время он сообщил, что все удалось провести даже лучше, чем надеялись медики.

Команда запорожских медиков выразила благодарность за возможность работать в одной операционной со светилами украинской медицины.

В итоге 37-летний Александр получил новое сердце, 32-летний Алексей и 42-летний Владимир – новые почки, а 46-летний Владислав – новую печень.

Отметим, пациенты перед операцией были полностью уверены в медиках.

Провести быстро операции удалось благодаря санитарной авиации, о возрождении которой объявили в МВД. В частности, пациента, которому пересадили сердце, оперативно доставили в Институт сердца в Киеве для восстановления.

Весь процесс – от вылета из Киева до возвращения обратно – занял чуть более суток с 21:30 15 марта до 16:42 16 числа.

Заместитель министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook анонсировал, что уже с апреля вертолеты МВД с бригадами медиков приступят к постоянному дежурству в Киеве и Львове, а затем система экстренной воздушной авиации покроет всю территорию страны. Флот будет состоять из 55 французских вертолетов Airbus.

"Вертолеты будут спасать людей в горах, на море, транспортировать бригады медиков, донорские органы, срочно эвакуировать пациентов, которым нужно немедленно оказать квалифицированную помощь", – пояснил он.

Также Геращенко призвал украинцев написать добровольные прижизненные согласия на том, чтобы стать донорами органов. Заместитель главы МВД подчеркнул, что сам уже сделал это.

"Я как и обещал в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во время принятия закона о трансплантации донорских органов, написал заявление о прижизненном согласии на то, что, в случае если у меня будет диагностирована смерть мозга, мои органы могли спасти жизни других украинцев. Оно стало первым, которое внесено в недавно заработавший реестр прижизненных согласий доноров", – написал он.

Геращенко добавил, что такие заявления можно найти и заполнить на сайте Минздрава, а в ближайшее время эта функция будет добавлена в "Дію".

Как сообщал OBOZREVATEL, операции в Запорожской областной больнице проводились в ночь с 15 на 16 марта. Также за 2020 год Тодуров вместе с другими специалистами провел десять трансплантаций сердца.