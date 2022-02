The Sun написала об украинских женщинах-военных, захвативших соцсети, и назвала их 'мягкой силой ВСУ'

Британские журналисты восхитились красотой украинских женщин-военнослужащих. Они назвали их "мягкой силой ВСУ" в стремлении выиграть в том числе и пропагандистскую войну Украины с Россией.

Впечатления были основаны на десятках роликов в соцсетях, где стали вирусными кадры с военными украинками, которые танцуют, веселятся в казармах или держат в "наманикюренных" руках пули, при этом признаваясь в любви родной стране. Об этом написал старший иностранный репортер газеты The Sun в Лондоне Энтони Блер (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В своем материале журналист рассказывает: как правило, в украинской сети распространены ролики, где танцуют или поют солдаты, но в некоторых также снялись женщины-военнослужащие, разбирающие и собирающие оружие.

Видео дня

Например, в одном ролике женщины в военной форме позируют на камеру во время тренировок в лесу или, дурачась, показывают свои военные "апартаменты" в казармах.

В другом видео группа девушек, одетых в военную форму с украинским флагом и военными знаками различия, поет. На некоторых военнослужащие, в полном обмундировании и с макияжем, "сексуально танцуют". Такие видеоролики журналист назвал гламурными.

Делятся украинки и короткими кадрами из военных тренировок. Или выкладывают фото, на которых военная держит пули в руке с накрашенными ногтями на фоне большого автомата.

Как отмечает Блер, такие кадры набирают сотни лайков и прибавляют тысячи подписчиков гламурным и одновременно мужественным владелицам аккаунтов. Но помимо фото и видео журналист восхищается также тем, что украинские женщины-военные пишут в биографии к учетной записи в соцсети: "Девушка с камуфляжным сердцем", "Украина превыше всего" и другие.

"Клип украинского спецназовца Александра Колымы, танцующего под трек Queen of the Night Уитни Хьюстон, недавно стал вирусным. Комментарии в сети восхваляют несокрушимость украинского духа и выражают веру в то, что Украина обязательно победит с таким отношением к этому. А видео и фотографии с женщинами-военными, похоже, служат Украине в качестве мягкой силы и тоже получают восторженные отзывы в СМИ", – подчеркивает журналист The Sun.

По его мнению, это особенно актуально после того, как в нашей стране расширили перечень профессий для женщин, которых поставят на воинский учет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине женщин не будут призывать на воинскую службу, но по новому приказу Минобороны многие из них должны стать на учет в военкоматах. Военнообязанными представительницы некоторых профессий и специальностей, определенных документом, станут только в военное время.