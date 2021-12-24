В Украине женщин поставят на военный учет и могут мобилизовать, а за уклонение будут наказывать: что и для кого изменится

В Украине в силу вступил приказ Министерства обороны, который серьезно расширяет перечень профессий для женщин, которые станут военнообязанными. Теперь на военный учет будут ставить официанток, бухгалтеров, актрис, библиотекарей, научных работниц и многих других. Всем им придется пройти медкомиссию и встать на учет в военкомате.

Теперь наравне с мужчинами при устройстве на работу женщинам придется предъявлять военный билет. А в случае необходимости их будут отправлять на военные сборы или мобилизуют.

Подробнее об этом читайте в материал OBOZREVATEL.

Что изменится для женщин и кого это касается?

На учет в военкомате должны встать не только медики и телеграфистки. Но и женщины, которые работают менеджерами или поварами в ресторанах, секретарши, и те, кто "выполняет работу с помощью клавиатуры". Представительницы профессий в сфере IT, судьи, прокуроры, банковские работницы, сотрудники музеев, библиотек, архивов, научные работницы, фотографы, журналистки, представители профессий, связанных с музыкой и искусством… Об этом сказано в приказе Министерства обороны, который вступил в силу 17 декабря. Полный список профессий тут.

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Кто не встанет на учет, тем грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов (510 – 850 грн). За повторное уклонение в течение года или нарушение во время особого периода, который длится в Украине с 2014 года – 850- 1700 грн.

Накануне на брифинге руководство Минобороны пояснило, что встать на учет женщины должны в течение 2022 года:

нужно явиться в военкоматы (Территориальные центры комплектации);

предоставить свои документы – паспорт, справку с работы, документы о браке, свидетельства о рождении детей, идентификационный код;

Затем будут отбирать тех, кто пригоден, и отправлять их на медицинскую комиссию;

после этого будут приниматься решения – ставить на учет или нет.

Если женщина сменит место работы, то об этом ей нужно будет сообщить в военкомат. Это же касается и места проживания или изменения семейного положения.

Конечно, для матерей с детьми будет сделана отсрочка. В Минобороны говорят, что на военнообязанных женщин будут распространяться те же самые отсрочки, как и на мужчин – учеба, семейные обстоятельства и так далее.

Военнообязанных женщин могут вызвать на военные сборы (как и мужчин, которые находятся в запасе), а в случае необходимости (например, из-за военной агрессии со стороны России) даже мобилизовать. Но на срочную военную службу женщин призывать не будут.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко говорит, что такое решение принято в связи с тем, что Украина находится в сложной ситуации из-за агрессии России.

"У нас сейчас ситуация, похожая на ситуацию в Израиле. Там все общество и страна десятилетиями живет в окружении. Там принята даже срочная военная служба для девушек. И избежать службы в армии можно только по болезни. Там очень негативное отношение к тем, что не служил в армии.

Мы должны понимать, что у нас с таким агрессивным соседом ситуация тоже сложная, мы готовимся к худшему сценарию. Наш опыт с 2014 года показал, что женщины могут быть хорошими воинами. Для них расширили штатные специальности, теперь это не только телеграфистки в армии. И женщины показали себя с лучшей стороны", – говорит Романенко.

Воевать женщины не будут

Военный эксперт Владислав Селезнев уточняет: никто женщин из запаса в окопы не отправит: "В армии все строго предусмотрено. Если женщина повар, ее отправят на кухню. Если представитель медиа, то за последние годы в армии серьезно расширилась пресс-служба, есть свое радио, телевидение. Поэтому применение найдут. Если библиотекарь, то может работать в библиотеке. Если судья, прокурор, то в армии есть своя служба правопорядка с функциями дознания, поэтому эти знания пригодятся там".

Если же вдруг женщина захочет быть именно бойцом, снайпером, пулеметчицей, то для этого ей надо будет пройти серьезное обучение, доказать свою мотивацию и лишь в таком случае она может воевать.

Что касается постановки на учет, то Селезнев предполагает, что в первое время будет небольшая неразбериха, поскольку надо будет поставить на учет много новых людей. Но со временем все должно наладиться.

Женщины уйдут в тень?

Украинским работодателям тоже придется следить за тем, чтобы женщины перечисленных в приказе Минобороны профессий обязательно вставали на учет. Иначе во время проверки со стороны Гоструда компанию ждут штрафы.

Правда, в отделах кадров пока в растерянности. Несмотря на то, что этот закон готовился два года и за расширение списка профессий даже голосовали в Верховной Раде, о нем мало кто слышал. И, конечно, никто разъяснительной работы не проводил.

"Мы только в интернете прочитали об этом и пока ничего не можем сказать. Ребята на работу устраиваются уже с военными билетами. А что делать с девушками, как их теперь отправлять в военкоматы, трудно сказать. Тем более многие наши сотрудницы родом из других областей. Будем разбираться", – сказала HR-специалист одной крупной IT-компании.

Что будут делать, если вдруг часть женского коллектива отправят на учебу для военнообязанных, там тоже пока не знают.

"Я бы сказала, что новость об этом приказе у работодателей вызвала изумление, мягко говоря. Понятно, что наши женщины могут делать все. Но нет никаких разъяснений, как будут поступать с матерями-одиночками, с мамами, которые имеют не двух, а одного ребенка? Каковы защитные механизмы, компенсации для женщин, которых отправят на службу?" – комментирует эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Она предполагает, что на самом деле часть женщин просто уйдет в тень. Тем более, что в последнее время украинцев все чаще предупреждают о том, что на пенсию они должны откладывать сами. Поэтому мало кого будет сдерживать тот факт, что нужно работать официально и зарабатывать себе трудовой стаж.