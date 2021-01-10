Тернополь все же поддался локдауну, а их глава ОГА второй раз заразился коронавирусом

Мэр Тернополя Сергей Надал принял решение все-таки придерживаться локдауна с 8 по 24 января. Ранее он отказывался вводить ограничения, так как в городе якобы уменьшился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Соответствующий пост глава Тернополя опубликовал на своей странице в Facebook. По словам Надала, его предложение работать в обычном режиме правительство не поддержало.

Мэр считает, что ситуация с заболеваемостью в каждом городе разная. Он отметил, что в Тернополе она не является критической, однако Кабинет Министров требует соблюдать локдаун во всех городах Украины.

Важно добавить, что при этом председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш второй раз заразился COVID-19. Об этом стало известно на его странице в Facebook.

"Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", – написал Труш.

Также он попросил всех местных жителей отнестись к карантину ответственно. По словам чиновника, для введения ограничений есть веские основания, а именно – высокий риск роста заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что запланированный на январь локдаун необходимо отменить или смягчить, поскольку в Украине якобы резко снизилась заболеваемость коронавирусом.