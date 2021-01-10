Тернопіль все ж скорився локдауну, а їх глава ОДА вдруге заразився коронавірусом

Мер Тернополя Сергій Надал прийняв рішення все-таки дотримуватися локдауну з 8 по 24 січня. Раніше він відмовлявся вводити обмеження, так як у місті нібито зменшилось зростання захворюваності коронавірусною інфекцією.

Відповідний пост глава Тернополя опублікував на своїй сторінці в Facebook. За словами Надала, його пропозицію працювати в звичайному режимі уряд не підтримав.

Мер вважає, що ситуація з захворюваністю в кожному місті різна. Він зазначив, що в Тернополі вона не є критичною, проте Кабінет Міністрів вимагає дотримуватися локдауну у всіх містах України.

Важливо додати, що водночас голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш вдруге заразився COVID-19. Про це стало відомо на його сторінці в Facebook.

"Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно", – написав Труш.

Також він попросив усіх місцевих жителів поставитися до карантину відповідально. За словами чиновника, для введення обмежень є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що запланований на січень локдаун треба скасувати або пом’якшити, оскільки в Україні нібито різко знизилася захворюваність на коронавірус.