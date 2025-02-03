Телефоны, стиральные машины и не только: стало известно, что чаще всего искали в интернете украинцы в 2024 году

В 2024 году украинцы стали более рациональными и экономными, что видно из повышенного интереса к подержанной технике. Также они стремятся создать уют в доме, поэтому популярными запросами являются зеркала, постельное белье, роллеты и другие элементы интерьера. Стабильно покупают товары для строительства и ремонта.

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Самым мощным игроком в e-commerce и посредником между владельцами онлайн-магазинов и потребителями является Google. В 2024 году число совершивших покупки онлайн увеличилось на 2,2% по сравнению с прошлым годом и достигло цифры 2,77 млрд человек по всему миру.

Владельцы коммерческих платформ оптимизируют свои веб-ресурсы под запросы пользователей, чтобы появляться на первых страницах результатов поиска Google. Они стремятся узнать, что больше интересует потенциальных клиентов, что они ищут в интернете и какие запросы используют при этом.

Специалисты агентства диджитал-маркетинга Elit-Web провели масштабное исследование ключевых запросов, которые использовали потребители в 2024 году, и сравнили их с тем, какие ключи были популярны год назад. Они готовы поделиться результатами этого анализа.

Как проводилось исследование популярных запросов украинцев в 2024 году

Анализ включал запросы в таких популярных категориях, как электроника, мебель, бытовая техника и товары для дома.

Целью исследования было определить самые распространенные запросы пользователей в каждой из этих категорий, проанализировать структуру спроса в поисковике Google, оценить изменения в потребительских предпочтениях и составить прогноз на следующий год.

Для сбора и анализа данных использовался инструмент Google Keyword Planner. Его выбрали через способность определять продукты с наибольшим спросом, выявлять характеристики интересующих пользователей товаров, а также оценивать уровень конкуренции по отдельным запросам и изменения интереса к товарам в разные периоды.

Вспомогательным сервисом для исследования динамики интереса к продукту во времени стал Google Trends.

Результаты анализа самых популярных запросов в e-commerce в Украине в 2024 году

Чтобы успешно продавать товары онлайн, важно хорошо понимать, что интересует ваших потенциальных покупателей. Так вы сможете более эффективно настраивать рекламу и формировать ассортимент интернет-магазина.

Без детального анализа трудно понять, какие товары действительно пользуются спросом, и спрогнозировать, что будет в будущем популярным. Предлагаем подробнее ознакомиться с результатами исследования в разных категориях товаров.

Электроника

Общий анализ запросов свидетельствует о том, что основной интерес пользователей в 2024 году в категории электроники был сосредоточен на следующих направлениях:

мобильные телефоны (около 433 тыс. запросов в месяц), причем треть из них (более 140 тыс.) была связана с поиском разных моделей iPhone;

ноутбуки, планшеты и смартчасы. Следует обратить внимание, что спрос на планшеты вырос на 22%;

аксессуары и аксессуары.

Анализ количества запросов за месяц показал, что некоторые модели iPhone потеряли популярность на 45%. Однако зафиксировано около 17 тыс. запросов на б/у телефоны (4% от всех запросов).

Смартчасы также стали не столь популярными: частота использования отдельных ключей уменьшилась на 45%. Запросы на ноутбуки остаются стабильными, без изменений.

Более подробно об этом можно узнать из таблицы с отдельной выборкой проанализированных ключевых запросов по количеству.

Исследование динамики спроса свидетельствует о том, что стремительно возросла популярность кнопочных телефонов. Среднее количество запросов за месяц увеличилось на 181%. и т.д.", – объяснил SEO Team Lead Евгений Шепель.

По его словам, частотность запроса "купить телефон недорого" выросла на 120%. Поэтому он рекомендует выделить продажу б/у техники как отдельное направление работы в интернет-магазинах.

Анализ запросов по динамике спроса в нише электроники см. в таблице.

Оказалось, что запросы на покупку мобильных телефонов остаются самыми высокими в этой категории, но популярность бренда Apple снизилась.

В то же время, украинцы ищут бюджетные смартфоны, планшеты и геймерские ноутбуки.

Бытовая техника

Анализ поисковых запросов в 2024 г. в категории бытовой техники указывает на стабильный спрос на основные категории товаров. Самые популярные среди них:

стиральные машины – более 150 000 запросов в месяц (35% всех запросов в категории);

газовые плиты – более 15% всех запросов;

кофеварки – более 10% запросов;

холодильники, бойлеры, микроволновки, электрочайники – стабильный уровень поиска.

Анализ запросов по востребованности показывает, что стиральные машины занимают беспрекословное лидерство в категории "бытовая техника". Среднее количество использования запроса "стиральная машина" увеличилось на 22%. Одним из факторов этого роста может стать переход на украинский язык.

В таблице видно, что многие запросы, в которых упоминается этот прибор, показали увеличение количества поисков.

Исследование показало, что спрос на посудомоечные машины вырос на 81%, что указывает на изменение привычек потребителей. При этом ожидается рост спроса на аксессуары и бытовую химию для этих машин.

По словам Шепеля, инверторные кондиционеры становятся все популярнее – их спрос вырос на 50%. Положительные изменения наблюдаются и в спросе на газовые духовки и плиты, что увеличилось на 85%.

Анализ этих материалов позволяет сделать вывод о наиболее популярных брендах. Так, среди стиральных машин наибольшее количество запросов на бренды Indesit, LG, Bosch (популярность выросла на 50–85%), среди кухонных комбайнов — Kenwood (+60%), среди кофеварок и пылесосов — Philips (+50%), среди газовых плит - Greta и Gorenje (+50%).

Мебель

Спрос на мебель зависит от сезона: он самый низкий в мае-июне, а растет в августе-декабре.

В целом внимание к категории "мебель" выросло на 22%.

Украинцы в 2024 году в этой категории больше всего интересовались:

столами – более 22% всех запросов в нише (более 123 тыс. запросов в месяц);

кухнями – более 22% (более 118 тыс. запросов в месяц);

стульями – 15% запросов;

мебелью для прихожей – 14% запросов.

Более подробный анализ запросов представлен в таблице.

Также украинцы больше стали искать другие товары. Спрос вырос на шкафы и тумбы (+815%); кухонная мебель и столы (+85–91%) и детская мебель (+91%).

"Такие высокие цифры роста популярности товаров в категории "мебель" для продажи через интернет мы связываем с тем, что потребители все чаще стали заказывать продукцию онлайн, а не покупать ее в физических магазинах", - пояснил Шепель.

Товары для дома

Самым популярным товаром в этой категории является постельное белье, на которое приходится почти четверть всех запросов (24,1%). Второе и третье места занимают матрасы и роллеты, составляя почти 30% спроса. Категория "другое" также имеет большую долю (11,24%), что может указывать на необходимость детализации этого сегмента.

Меньший спрос наблюдается на ковры и линолеум, поскольку их доля в общем объеме запросов составляет не более 3,5%. Это может означать, что спрос на эти товары снизился.

Продукция для спальни (постельное белье, матрасы, подушки, полотенца) до сих пор популярны, поэтому эксперты советуют сосредоточиться на продвижении именно этих товаров. В то же время, спрос на строительные материалы, предметы интерьера и ролеты растет.

Интересно, что запросы на "сетку рабицу купить" увеличились на 408%, что предположительно связано с приближением строительного сезона и потребностью обустраивать территории.

Спрос на настенные и напольные зеркала вырос на 184%, а на роллеты – на 201%. Это указывает на то, что люди хотят сделать свои дома более комфортными, уютными и защищенными от солнца.

Спрос на шторы, скатерти, линолеум и полотенца вырос на 50%, а на гантели, лампы и ковры – до 30%. То есть, покупатели стабильно обновляют свою бытовую обстановку.

Почему важно исследовать запросы пользователей для диджитал-маркетинга в 2025 году

Исследование интересов украинцев наталкивает на размышления о том, будет ли работа с продвижением по ключевым запросам столь важна, как это было раньше. Возможно, развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в алгоритмах Google изменит подходы к SEO-стратегиям и контекстной рекламе.

Однако анализ трендов в диджитал-маркетинге показывает, что ключевые слова остаются основой успешного SEO, хотя появились новые тенденции:

возрастание значения поиска, управляемого ИИ;

повышение количества поисковых запросов "с нулевым кликом";

увеличение голосового поиска

Если продавец хочет найти своего клиента и отвечать на его потребности, значение ключевых слов для оптимизации сайта и контекстной рекламы остается важным.

В то же время, анализ спроса помогает компаниям адаптироваться к изменениям в поведении потребителей и формировать маркетинговую стратегию. В 2025 году этот анализ станет еще более важным из-за экономических изменений, трендов в онлайн-шоппинге и обновления алгоритмов поисковых систем.

Проанализировав запросы украинцев за 2024 год, видно, что люди стали более взвешенными и бережливыми. Покупать б/у технику стали чаще, но при этом думают об обустройстве жилья.

Некоторые товары показывают сезонные колебания спроса, например матрасы и надувные лодки популярны в весенне-летний период, когда погода позволяет больше путешествовать и активно отдыхать.

Рынки товаров для дома, бытовой техники, электроники и мебели продолжают развиваться. Потребители стремятся улучшить условия в своих домах, повысить качество жизни и сделать его более технологичным.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года Google обнародовал рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей. Среди самых актуальных поисков – "график отключения света". На втором месте – "Евро-2024", а замыкает тройку персона Сырского.

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