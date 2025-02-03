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Телефоны, стиральные машины и не только: стало известно, что чаще всего искали в интернете украинцы в 2024 году

Екатерина Дутик
Общество
11 минут
399
что чаще всего искали в интернете украинцы в 2024 году

В 2024 году украинцы стали более рациональными и экономными, что видно из повышенного интереса к подержанной технике. Также они стремятся создать уют в доме, поэтому популярными запросами являются зеркала, постельное белье, роллеты и другие элементы интерьера. Стабильно покупают товары для строительства и ремонта.

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Самым мощным игроком в e-commerce и посредником между владельцами онлайн-магазинов и потребителями является Google. В 2024 году число совершивших покупки онлайн увеличилось на 2,2% по сравнению с прошлым годом и достигло цифры 2,77 млрд человек по всему миру.

Владельцы коммерческих платформ оптимизируют свои веб-ресурсы под запросы пользователей, чтобы появляться на первых страницах результатов поиска Google. Они стремятся узнать, что больше интересует потенциальных клиентов, что они ищут в интернете и какие запросы используют при этом.

Специалисты агентства диджитал-маркетинга Elit-Web провели масштабное исследование ключевых запросов, которые использовали потребители в 2024 году, и сравнили их с тем, какие ключи были популярны год назад. Они готовы поделиться результатами этого анализа.

Как проводилось исследование популярных запросов украинцев в 2024 году

Анализ включал запросы в таких популярных категориях, как электроника, мебель, бытовая техника и товары для дома.

Целью исследования было определить самые распространенные запросы пользователей в каждой из этих категорий, проанализировать структуру спроса в поисковике Google, оценить изменения в потребительских предпочтениях и составить прогноз на следующий год.

Для сбора и анализа данных использовался инструмент Google Keyword Planner. Его выбрали через способность определять продукты с наибольшим спросом, выявлять характеристики интересующих пользователей товаров, а также оценивать уровень конкуренции по отдельным запросам и изменения интереса к товарам в разные периоды.

Вспомогательным сервисом для исследования динамики интереса к продукту во времени стал Google Trends.

Результаты анализа самых популярных запросов в e-commerce в Украине в 2024 году

Чтобы успешно продавать товары онлайн, важно хорошо понимать, что интересует ваших потенциальных покупателей. Так вы сможете более эффективно настраивать рекламу и формировать ассортимент интернет-магазина.

Без детального анализа трудно понять, какие товары действительно пользуются спросом, и спрогнозировать, что будет в будущем популярным. Предлагаем подробнее ознакомиться с результатами исследования в разных категориях товаров.

Электроника

Общий анализ запросов свидетельствует о том, что основной интерес пользователей в 2024 году в категории электроники был сосредоточен на следующих направлениях:

  • мобильные телефоны (около 433 тыс. запросов в месяц), причем треть из них (более 140 тыс.) была связана с поиском разных моделей iPhone;
  • ноутбуки, планшеты и смартчасы. Следует обратить внимание, что спрос на планшеты вырос на 22%;
  • аксессуары и аксессуары.

Анализ количества запросов за месяц показал, что некоторые модели iPhone потеряли популярность на 45%. Однако зафиксировано около 17 тыс. запросов на б/у телефоны (4% от всех запросов).

Смартчасы также стали не столь популярными: частота использования отдельных ключей уменьшилась на 45%. Запросы на ноутбуки остаются стабильными, без изменений.

Более подробно об этом можно узнать из таблицы с отдельной выборкой проанализированных ключевых запросов по количеству.

Что ищут украинцы в интернете
Что ищут украинцы в интернете

Исследование динамики спроса свидетельствует о том, что стремительно возросла популярность кнопочных телефонов. Среднее количество запросов за месяц увеличилось на 181%. и т.д.", – объяснил SEO Team Lead Евгений Шепель.

По его словам, частотность запроса "купить телефон недорого" выросла на 120%. Поэтому он рекомендует выделить продажу б/у техники как отдельное направление работы в интернет-магазинах.

Анализ запросов по динамике спроса в нише электроники см. в таблице.

Запросы украинцев в категории "Электроника" по динамике
Запросы украинцев в категории "Электроника" по динамике

Оказалось, что запросы на покупку мобильных телефонов остаются самыми высокими в этой категории, но популярность бренда Apple снизилась.

В то же время, украинцы ищут бюджетные смартфоны, планшеты и геймерские ноутбуки.

Бытовая техника

Анализ поисковых запросов в 2024 г. в категории бытовой техники указывает на стабильный спрос на основные категории товаров. Самые популярные среди них:

  • стиральные машины – более 150 000 запросов в месяц (35% всех запросов в категории);
  • газовые плиты – более 15% всех запросов;
  • кофеварки – более 10% запросов;
  • холодильники, бойлеры, микроволновки, электрочайники – стабильный уровень поиска.
Какую бытовую технику ищут украинцы

Анализ запросов по востребованности показывает, что стиральные машины занимают беспрекословное лидерство в категории "бытовая техника". Среднее количество использования запроса "стиральная машина" увеличилось на 22%. Одним из факторов этого роста может стать переход на украинский язык.

В таблице видно, что многие запросы, в которых упоминается этот прибор, показали увеличение количества поисков.

Самые популярные поисковые запросы категории "бытовая техника" по количеству.
Самые популярные поисковые запросы категории "бытовая техника" по количеству.
Самые популярные поисковые запросы категории "бытовая техника" по количеству.

Исследование показало, что спрос на посудомоечные машины вырос на 81%, что указывает на изменение привычек потребителей. При этом ожидается рост спроса на аксессуары и бытовую химию для этих машин.

По словам Шепеля, инверторные кондиционеры становятся все популярнее – их спрос вырос на 50%. Положительные изменения наблюдаются и в спросе на газовые духовки и плиты, что увеличилось на 85%.

Топ поисковых запросов категории "электроника" по возрастанию спроса.
Топ поисковых запросов категории "электроника" по возрастанию спроса.
Топ поисковых запросов категории "электроника" по возрастанию спроса.

Анализ этих материалов позволяет сделать вывод о наиболее популярных брендах. Так, среди стиральных машин наибольшее количество запросов на бренды Indesit, LG, Bosch (популярность выросла на 50–85%), среди кухонных комбайнов — Kenwood (+60%), среди кофеварок и пылесосов — Philips (+50%), среди газовых плит - Greta и Gorenje (+50%).

Мебель

Спрос на мебель зависит от сезона: он самый низкий в мае-июне, а растет в августе-декабре.

Что ищут украинцев в интернете

В целом внимание к категории "мебель" выросло на 22%.

Ключевые запросы в Интернете в категории "Мебель".

Украинцы в 2024 году в этой категории больше всего интересовались:

  • столами – более 22% всех запросов в нише (более 123 тыс. запросов в месяц);
  • кухнями – более 22% (более 118 тыс. запросов в месяц);
  • стульями – 15% запросов;
  • мебелью для прихожей – 14% запросов.

Более подробный анализ запросов представлен в таблице.

Самые популярные запросы в категории "Мебель"
Самые популярные запросы в категории "Мебель"
Самые популярные запросы в категории "Мебель"

Также украинцы больше стали искать другие товары. Спрос вырос на шкафы и тумбы (+815%); кухонная мебель и столы (+85–91%) и детская мебель (+91%).

Топ поисковых запросов категории "мебель" по возрастанию спроса
Топ поисковых запросов категории "мебель" по возрастанию спроса
Топ поисковых запросов категории "мебель" по возрастанию спроса

"Такие высокие цифры роста популярности товаров в категории "мебель" для продажи через интернет мы связываем с тем, что потребители все чаще стали заказывать продукцию онлайн, а не покупать ее в физических магазинах", - пояснил Шепель.

Товары для дома

Самым популярным товаром в этой категории является постельное белье, на которое приходится почти четверть всех запросов (24,1%). Второе и третье места занимают матрасы и роллеты, составляя почти 30% спроса. Категория "другое" также имеет большую долю (11,24%), что может указывать на необходимость детализации этого сегмента.

Товары для дома

Меньший спрос наблюдается на ковры и линолеум, поскольку их доля в общем объеме запросов составляет не более 3,5%. Это может означать, что спрос на эти товары снизился.

Продукция для спальни (постельное белье, матрасы, подушки, полотенца) до сих пор популярны, поэтому эксперты советуют сосредоточиться на продвижении именно этих товаров. В то же время, спрос на строительные материалы, предметы интерьера и ролеты растет.

Самые популярные запросы на товары для дома по динамике
Самые популярные запросы на товары для дома по динамике
Самые популярные запросы на товары для дома по динамике

Интересно, что запросы на "сетку рабицу купить" увеличились на 408%, что предположительно связано с приближением строительного сезона и потребностью обустраивать территории.

Спрос на настенные и напольные зеркала вырос на 184%, а на роллеты – на 201%. Это указывает на то, что люди хотят сделать свои дома более комфортными, уютными и защищенными от солнца.

Спрос на шторы, скатерти, линолеум и полотенца вырос на 50%, а на гантели, лампы и ковры – до 30%. То есть, покупатели стабильно обновляют свою бытовую обстановку.

Почему важно исследовать запросы пользователей для диджитал-маркетинга в 2025 году

Исследование интересов украинцев наталкивает на размышления о том, будет ли работа с продвижением по ключевым запросам столь важна, как это было раньше. Возможно, развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в алгоритмах Google изменит подходы к SEO-стратегиям и контекстной рекламе.

Однако анализ трендов в диджитал-маркетинге показывает, что ключевые слова остаются основой успешного SEO, хотя появились новые тенденции:

  • возрастание значения поиска, управляемого ИИ;
  • повышение количества поисковых запросов "с нулевым кликом";
  • увеличение голосового поиска

Если продавец хочет найти своего клиента и отвечать на его потребности, значение ключевых слов для оптимизации сайта и контекстной рекламы остается важным.

В то же время, анализ спроса помогает компаниям адаптироваться к изменениям в поведении потребителей и формировать маркетинговую стратегию. В 2025 году этот анализ станет еще более важным из-за экономических изменений, трендов в онлайн-шоппинге и обновления алгоритмов поисковых систем.

Проанализировав запросы украинцев за 2024 год, видно, что люди стали более взвешенными и бережливыми. Покупать б/у технику стали чаще, но при этом думают об обустройстве жилья.

Некоторые товары показывают сезонные колебания спроса, например матрасы и надувные лодки популярны в весенне-летний период, когда погода позволяет больше путешествовать и активно отдыхать.

Рынки товаров для дома, бытовой техники, электроники и мебели продолжают развиваться. Потребители стремятся улучшить условия в своих домах, повысить качество жизни и сделать его более технологичным.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года Google обнародовал рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей. Среди самых актуальных поисков – "график отключения света". На втором месте – "Евро-2024", а замыкает тройку персона Сырского.

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