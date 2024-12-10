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EcoFlow, Сырский, Суджа: что украинцы чаще всего искали в Google в 2024 году

Алина Милсент
Общество
2 минуты
45
EcoFlow, Сырский, Суджа: что украинцы чаще всего искали в Google в 2024 году

Традиционно в конце года принято подводить итоги. Google не стал исключением и обнародовал рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей. Среди самых актуальных поисков – "график отключения света". На втором месте – Евро-2024, а замыкает тройку персона Сырского.

Видео дня

Аналитики отметили, что популярность некоторых поисковых запросов выросла в разы. Кроме того, эксперты определили темы, слова и покупки, которые больше всего интересовали украинцев.

Самые популярные запросы года

Абсолютно прогнозируемо самым популярным запросом стал "График отключения света". Летом все гуглили об Олимпийских играх в Париже, а весной интересовались, на какую дату приходится Пасха и как проходит Евровидение.

В топ-10 попали также запросы "Усик", "Суджа", "20 дней в Мариуполе".

Самые популярные запросы года:

  1. График отключения света;
  2. Евро 2024;
  3. Сырский;
  4. Олимпийские игры 2024;
  5. Пасха 2024
  6. Усик;
  7. Ирина Фарион;
  8. Сужа;
  9. 20 дней в Мариуполе;
  10. Евровидение 2024.

Персоны года

Интересовались украинцы и персонами. Лидером запросов стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В топ попали Александр Усик, Дональд Трамп и Камала Гаррис.

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  1. Александр Сырский;
  2. Александр Усик;
  3. Дональд Трамп;
  4. Сергей Лавров;
  5. Камала Гаррис;
  6. Майк Тайсон;
  7. Николай Тищенко;
  8. Павел Дуров;
  9. Клавдия Петровна;
  10. Соня Морозюк.

В 2024 не обошлось без потерь. Больше украинцы гуглили о смерти Ирины Фарион, Алексея Навального и Алена Делона.

Ушли навсегда:

  1. Ирина Фарион;
  2. Алексей Навальный;
  3. Ален Делон;
  4. Анастасия Заворотнюк;
  5. Александр Масляков;
  6. Вячеслав Узелков;
  7. Александр Ширвиндт;
  8. Виталий Белоножко;
  9. Богдан Сташкив;
  10. Шеннен Догерти.

"Що таке..."

В категории "що таке" представлен список слов или аббревиатур, значение которых украинцы пытались узнать с помощью Google.

В топ вошли:

  1. що таке мсек;
  2. що таке реб;
  3. що таке терикони;
  4. що таке черги відключення світла;
  5. що таке цнап;
  6. що таке довідка ок-7;
  7. що таке каб;
  8. що таке бусифікація;
  9. що таке квадробери;
  10. що таке чиназес.

Топ покупок

В списке покупок самым популярным запросом стал "экофлоу". Лето-2024 запомнилось аномальной жарой и отключениями света, поэтому следующие по популярности запросы – "вентилятор" и "зарядная станция". Неожиданно в топ вошли тюбинги, дубайский шоколад и сквиш лапка.

Покупка:

  1. Экофлоу;
  2. Вентилятор;
  3. Зарядная станция;
  4. Инвертор;
  5. Айфон 16;
  6. Дубайский шоколад;
  7. Сквиш лапка;
  8. Гелевый аккумулятор 100 ампер;
  9. солнечные панели;
  10. Тюбинг.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Google показал самые популярные запросы за 2023 год. В топе были Мэттью Перри, "Барби" и Шакира.

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