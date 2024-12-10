EcoFlow, Сырский, Суджа: что украинцы чаще всего искали в Google в 2024 году
Традиционно в конце года принято подводить итоги. Google не стал исключением и обнародовал рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей. Среди самых актуальных поисков – "график отключения света". На втором месте – Евро-2024, а замыкает тройку персона Сырского.
Аналитики отметили, что популярность некоторых поисковых запросов выросла в разы. Кроме того, эксперты определили темы, слова и покупки, которые больше всего интересовали украинцев.
Самые популярные запросы года
Абсолютно прогнозируемо самым популярным запросом стал "График отключения света". Летом все гуглили об Олимпийских играх в Париже, а весной интересовались, на какую дату приходится Пасха и как проходит Евровидение.
В топ-10 попали также запросы "Усик", "Суджа", "20 дней в Мариуполе".
Самые популярные запросы года:
- График отключения света;
- Евро 2024;
- Сырский;
- Олимпийские игры 2024;
- Пасха 2024
- Усик;
- Ирина Фарион;
- Сужа;
- 20 дней в Мариуполе;
- Евровидение 2024.
Персоны года
Интересовались украинцы и персонами. Лидером запросов стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В топ попали Александр Усик, Дональд Трамп и Камала Гаррис.
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Сырский;
- Александр Усик;
- Дональд Трамп;
- Сергей Лавров;
- Камала Гаррис;
- Майк Тайсон;
- Николай Тищенко;
- Павел Дуров;
- Клавдия Петровна;
- Соня Морозюк.
В 2024 не обошлось без потерь. Больше украинцы гуглили о смерти Ирины Фарион, Алексея Навального и Алена Делона.
Ушли навсегда:
- Ирина Фарион;
- Алексей Навальный;
- Ален Делон;
- Анастасия Заворотнюк;
- Александр Масляков;
- Вячеслав Узелков;
- Александр Ширвиндт;
- Виталий Белоножко;
- Богдан Сташкив;
- Шеннен Догерти.
"Що таке..."
В категории "що таке" представлен список слов или аббревиатур, значение которых украинцы пытались узнать с помощью Google.
В топ вошли:
- що таке мсек;
- що таке реб;
- що таке терикони;
- що таке черги відключення світла;
- що таке цнап;
- що таке довідка ок-7;
- що таке каб;
- що таке бусифікація;
- що таке квадробери;
- що таке чиназес.
Топ покупок
В списке покупок самым популярным запросом стал "экофлоу". Лето-2024 запомнилось аномальной жарой и отключениями света, поэтому следующие по популярности запросы – "вентилятор" и "зарядная станция". Неожиданно в топ вошли тюбинги, дубайский шоколад и сквиш лапка.
Покупка:
- Экофлоу;
- Вентилятор;
- Зарядная станция;
- Инвертор;
- Айфон 16;
- Дубайский шоколад;
- Сквиш лапка;
- Гелевый аккумулятор 100 ампер;
- солнечные панели;
- Тюбинг.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Google показал самые популярные запросы за 2023 год. В топе были Мэттью Перри, "Барби" и Шакира.
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