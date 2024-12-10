EcoFlow, Сырский, Суджа: что украинцы чаще всего искали в Google в 2024 году

Традиционно в конце года принято подводить итоги. Google не стал исключением и обнародовал рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей. Среди самых актуальных поисков – "график отключения света". На втором месте – Евро-2024, а замыкает тройку персона Сырского.

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Аналитики отметили, что популярность некоторых поисковых запросов выросла в разы. Кроме того, эксперты определили темы, слова и покупки, которые больше всего интересовали украинцев.

Самые популярные запросы года

Абсолютно прогнозируемо самым популярным запросом стал "График отключения света". Летом все гуглили об Олимпийских играх в Париже, а весной интересовались, на какую дату приходится Пасха и как проходит Евровидение.

В топ-10 попали также запросы "Усик", "Суджа", "20 дней в Мариуполе".

Самые популярные запросы года:

График отключения света; Евро 2024; Сырский; Олимпийские игры 2024; Пасха 2024 Усик; Ирина Фарион; Сужа; 20 дней в Мариуполе; Евровидение 2024.

Персоны года

Интересовались украинцы и персонами. Лидером запросов стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В топ попали Александр Усик, Дональд Трамп и Камала Гаррис.

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Сырский; Александр Усик; Дональд Трамп; Сергей Лавров; Камала Гаррис; Майк Тайсон; Николай Тищенко; Павел Дуров; Клавдия Петровна; Соня Морозюк.

В 2024 не обошлось без потерь. Больше украинцы гуглили о смерти Ирины Фарион, Алексея Навального и Алена Делона.

Ушли навсегда:

Ирина Фарион; Алексей Навальный; Ален Делон; Анастасия Заворотнюк; Александр Масляков; Вячеслав Узелков; Александр Ширвиндт; Виталий Белоножко; Богдан Сташкив; Шеннен Догерти.

"Що таке..."

В категории "що таке" представлен список слов или аббревиатур, значение которых украинцы пытались узнать с помощью Google.

В топ вошли:

що таке мсек; що таке реб; що таке терикони; що таке черги відключення світла; що таке цнап; що таке довідка ок-7; що таке каб; що таке бусифікація; що таке квадробери; що таке чиназес.

Топ покупок

В списке покупок самым популярным запросом стал "экофлоу". Лето-2024 запомнилось аномальной жарой и отключениями света, поэтому следующие по популярности запросы – "вентилятор" и "зарядная станция". Неожиданно в топ вошли тюбинги, дубайский шоколад и сквиш лапка.

Покупка:

Экофлоу; Вентилятор; Зарядная станция; Инвертор; Айфон 16; Дубайский шоколад; Сквиш лапка; Гелевый аккумулятор 100 ампер; солнечные панели; Тюбинг.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Google показал самые популярные запросы за 2023 год. В топе были Мэттью Перри, "Барби" и Шакира.

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