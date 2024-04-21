'Там юбилей, крестины – и вы со своими': ресторан возле Луцка отказал вдове погибшего Героя в проведении поминок

В Луцке разразился скандал в одном из заведений питания. В ресторанном комплексе "Жито" вдове погибшего Героя, руководительнице одного из медицинских центров Луцка Иванне Цюх, отказали в проведении поминального обеда с побратимами на годовщину гибели ее мужа.

Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook. Ее муж Александр Гнатюк погиб 25 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области.

"В среду, 17 апреля, я подумала о том, что в субботу, 20 апреля, будет годовщина по моему мужу. Между пациентами я начала обзванивать заведения около Гаразджи, где похоронен мой муж. В одном заведении было все занято. Я позвонила в ресторанный комплекс "Жито", спросила у администратора, есть ли возможность в субботу, 20 апреля, с 13 до 15 сделать поминальный обед по мужу. Сказала количество людей – 25-27, – они сказали "без проблем" и попросили вечером приехать, согласовать меню", – рассказала жена погибшего защитника.

Женщина рассказала, что, прибыв на место со своими коллегами, они час ждали администратора. Однако, когда тот появился, он сказал, что не расслышал сразу, что женщина планирует провести именно поминальный обед. Администратор начал отказывать женщине, отметив, что в этот день в заведении также планируется празднование дня рождения и крестин – а здесь они "со своими поминками".

"Он показал, где мы должны сидеть. И когда он в очередной раз услышал слово "поминки", он очень изменился", – рассказала женщина. Он попросил отойти. Дал мне письмо, где написаны правила заведения. Возвращается через несколько минут и говорит: "Мы должны вам отказать. Мы не проводим поминки". Говорю: "А что не так? Я же не прошу скидок, халявы или еще что-то. Я просто хочу два часа провести с родными людьми для себя и для своего мужа". Тогда же администратор сказал: "А как это вы будете делать? Там юбилей человека празднуют, там крестины. А вы со своими поминками. Может, пойдете в беседки?" – рассказала женщина.

Женщину это изрядно возмутило, ведь на улице сейчас температура 9-10 градусов. Женщина попросила посмотреть, где в правилах заведения такое написано. Далее, по ее словам, администратор таки сменил риторику, когда увидел реакцию свидетелей инцидента, которые были возмущены происходящим.

"Когда он увидел, что встали все свидетели, которые были в шоке, что такое происходит на 10-й год войны и два года полномасштабной, когда ребят мимо везут ежедневно "на щите" по той дороге, у него риторика изменилась – куча предложений и прочее", – сообщает женщина.

Администрация ресторана "Жито" пока воздерживается от комментариев по этой ситуации. Однако под последним сообщением на странице ресторана в Facebook пользователи уже выразили свое возмущение.

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