Во Львовской области разгорелся скандал из-за избиения военного на полигоне: за дело взялось ГБР. Фото

На Львовщине, в Великих Мостах, на полигоне капитан избил пограничника Назара Матвиишина, недавно вернувшегося с фронта на ротацию. За дело взялось Государственное бюро расследований.

Видео дня

Об этом сообщила сестра потерпевшего Марта Матвиишин. По ее словам, Назар Матвиишин попал во Львовский военный госпиталь с острым аппендицитом, однако во время операции медики обнаружили сильные травмы внутренних органов. В частности, у солдата произошло внутреннее кровоизлияние по причине разрыва печени.

"Моего брата избил его капитан Иван Зозульчак. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики", – заявила Марта Матвиишин.

В комментарии изданию ZAXID.NET Марта Матвиишин уточнила, что ее брат – доброволец. По ее словам, Зозульчак избил военного на полигоне в Сокальском районе. Причиной якобы стал конфликт, когда Назар Матвиишин вышел из палатки в туалет. Днем ранее он вернулся с фронта.

"Брат мне уже рассказывает, что ему звонят по телефону с разных номеров, в том числе капитан Зозульчак и его друзья, говорят, пусть сестра заберет заявление. Но заднюю я не дам. Сегодня пострадал мой брат, а завтра будет кто-то другой", – добавила девушка.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона сообщили, что по факту избиения солдата открыли уголовное производство.

Расследование дела осуществляет ГБР при процессуальном руководстве военной прокуратуры. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним: 19 апреля стало известно, что на Волыни 23-летний офицер жестоко избил ногами своего 41-летнего подчиненного из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Инцидент произошел в военной части города Владимира. Причиной агрессии стало то, что солдат зашел мыться не в ту кабинку. При этом мужчина не имел возможности защищаться, потому что еще не до конца восстановился после тяжелого ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, избившему солдата срочной службы, сообщили о подозрении. В ГБР после обнародования видео избиения в одном из украинских пабликов собрали достаточно доказательств, чтобы открыть производство по превышению офицером служебных полномочий;

– в Черновцах произошел конфликт между местным жителем и военным Романом Ставчанским, который впервые за последний год вернулся с фронта. Мужчине не понравилось, что боец занял его место на парковке, и за это он ударил его в лицо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!