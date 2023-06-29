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Во Львовской области разгорелся скандал из-за избиения военного на полигоне: за дело взялось ГБР. Фото

Ольга Ганюкова
Общество
2 минуты
3,5 т.
Во Львовской области разгорелся скандал из-за избиения военного на полигоне: за дело взялось ГБР. Фото

На Львовщине, в Великих Мостах, на полигоне капитан избил пограничника Назара Матвиишина, недавно вернувшегося с фронта на ротацию. За дело взялось Государственное бюро расследований.

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Об этом сообщила сестра потерпевшего Марта Матвиишин. По ее словам, Назар Матвиишин попал во Львовский военный госпиталь с острым аппендицитом, однако во время операции медики обнаружили сильные травмы внутренних органов. В частности, у солдата произошло внутреннее кровоизлияние по причине разрыва печени.

"Моего брата избил его капитан Иван Зозульчак. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики", – заявила Марта Матвиишин.

В комментарии изданию ZAXID.NET Марта Матвиишин уточнила, что ее брат – доброволец. По ее словам, Зозульчак избил военного на полигоне в Сокальском районе. Причиной якобы стал конфликт, когда Назар Матвиишин вышел из палатки в туалет. Днем ранее он вернулся с фронта.

"Брат мне уже рассказывает, что ему звонят по телефону с разных номеров, в том числе капитан Зозульчак и его друзья, говорят, пусть сестра заберет заявление. Но заднюю я не дам. Сегодня пострадал мой брат, а завтра будет кто-то другой", – добавила девушка.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона сообщили, что по факту избиения солдата открыли уголовное производство.

Расследование дела осуществляет ГБР при процессуальном руководстве военной прокуратуры. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Во Львовской области разгорелся скандал из-за избиения военного на полигоне: за дело взялось ГБР. Фото
Во Львовской области разгорелся скандал из-за избиения военного на полигоне: за дело взялось ГБР. Фото
Во Львовской области разгорелся скандал из-за избиения военного на полигоне: за дело взялось ГБР. Фото

Напомним: 19 апреля стало известно, что на Волыни 23-летний офицер жестоко избил ногами своего 41-летнего подчиненного из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Инцидент произошел в военной части города Владимира. Причиной агрессии стало то, что солдат зашел мыться не в ту кабинку. При этом мужчина не имел возможности защищаться, потому что еще не до конца восстановился после тяжелого ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, избившему солдата срочной службы, сообщили о подозрении. В ГБР после обнародования видео избиения в одном из украинских пабликов собрали достаточно доказательств, чтобы открыть производство по превышению офицером служебных полномочий;

– в Черновцах произошел конфликт между местным жителем и военным Романом Ставчанским, который впервые за последний год вернулся с фронта. Мужчине не понравилось, что боец занял его место на парковке, и за это он ударил его в лицо.

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