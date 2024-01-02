Так выглядит боль. Видео, как украинская мама идет навстречу погибшему сыну, разрывает душу

В первый день нового 2024 года в селе Смоляры Волынской области местные простились с воином Богданом Багликом. Мужчина погиб на фронте, защищая Украину от российских захватчиков. Во время процессии шла мать, которая при других условиях должна была с улыбкой встречать сына домой, а вместо этого она направлялась по улице навстречу гробу.

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На щемком видео, которое распространяется по социальным сетям, видно женщину, которая медленно шагает по дороге к колонне, сопровождающей погибшего. Ее односельчане стояли на коленях по обе стороны дороги, провожая в последний путь молодого Богдана.

Процесс сопровождали мотоциклисты и автомобили с украинскими желто-синими и красно-черными флагами.

"Молодой Герой отдал свою жизнь защищая свое государство, свою родное село, свою семью. И вот сегодня последний раз вернулся в родной дом. Сотни односельчан, родные, друзья, братья по оружию и общественность почтили память молодого воина, отдавшего свою жизнь за независимость Украины. Вечная память и царство небесное Тебе ,дорогой наш Богдан! Память о Тебе всегда будет с нами!" – написали в Facebook Старовиживского сельского совета.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибли два воина из Черкасс Леонид Моисей и Андрей Былинкин во время выполнения боевых задач. Они защищали Украину в Донецкой и Луганской областях.

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