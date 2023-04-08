Священника УПЦ МП, избившего военного в Хмельницком, объявили в розыск. Фото

Министерство внутренних дел объявило в розыск священнослужителя Украинской православной церкви в Хмельницке, который нанес побои бывшему военному, защищавшему нашу страну от российских оккупантов. Личность попа установлена, его зовут Игорь Слободян, однако местонахождение на сегодня неизвестно.

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Информация об этом появилась на сайте МВД. Священник скрылся из поля зрения правоохранителей спустя два дня после скандального инцидента, его коллеги по алтарю также не знают, где он находится.

Отметим, что в Хмельницкой епархии УПЦ МП военнослужащего, который был избит Слободяном, Артура Ананьева назвали "членом преступной организованной группировки" и обвинили в "нападении на священнослужителя".

"В воскресенье, 2 апреля 2023 года, во время Божественной литургии член преступной организованной группировки Ананьев Артур Александрович, после указания своего непосредственного руководителя, депутата Хмельницкого областного совета Бурлыка Виктора Викторовича (видео прилагается), совершил нападение на священнослужителя Свято-Покровского кафедрального собора, сорвал богослужение, облил и повредил Священное Евангелие в присутствии более 100 прихожан. На место происшествия сразу был вызван наряд полиции и уведомлена Служба безопасности Украины", – указано в официальном письме духовенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, пострадавший от агрессии православного попа Артур Ананьев поделился подробностями резонансного происшествия в хмельницком храме. По его словам, он пришел в церковь с единственным вопросом: сколько еще Россия должна убить украинцев, чтобы для всех прихожан УПЦ МП стала очевидна отвратительная кровавая сущность этого государства?